Memphis Depay is één van meest sexy voetballers dit EK, verliest van Turkse knapperd

Memphis Depay is veelbesproken. Of het nou zijn zweetband op zijn hoofd, zijn raps of zijn privéleven is. Bovenal is hij voetballer, maar dat komt regelmatig op het tweede plan. Zo ook in buitenlandse media op de dag van Nederland - Frankrijk. Dit keer is het positief.

Memphis staat volgens de Engelse tabloid The Sun namelijk in de top tien van meest sexy voetballers van het hele EK voetbal. Die lijst is niet zomaar door iemand samengesteld. Artificial Intelligence (AI) werd aan het werk gezet om op basis van de aantrekkelijkheid van de gezichten van de voetballers tot een ranglijst te komen. De Nederlandse voetballer staat in de top tien, maar niet heel hoog.

Aad de Mos lacht om Kylian Mbappé en zet Memphis Depay op z'n plek Nederland - Frankrijk wordt wéér de wedstrijd van Wout Weghorst. Dat zou ex-toptrainer Aad de Mos tenminste niet verbazen, zo vertelt hij in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

Top drie

Memphis moet het doen met plek zeven. Hij verliest de strijd van Mert Müldür. De Turk is volgens 'de computer' de meest sexy voetballer van allemaal. Hij maakte in de eerste wedstrijd van Turkije op het EK, tegen Georgië, een fantastische goal. Hij laat de Pool Taras Romanczuk (tweede) en Fabian Ruiz van Spanje (derde) achter zich.

Wereldgoals helpen Turkije in 'thuisduel' langs dappere EK-debutant Georgië Gastland Duitsland opende vrijdag het EK met een klinkende zege op Schotland en ook het 'tweede gastland' is het toernooi begonnen met een overwinning. De Turkse supporters namen dinsdag het stadion in Dortmund volledig over en zagen hun land dankzij een aantal schiterrende doelpunten met 3-1 winnen van EK-debutant Georgië, dat zich dapper verweerde.

Top tien

Memphis staat dus zevende, achter Strahinja Pavlovic (Servië), Flavius Daniliuc (Oostenrijk) en Oleksandr Tymchyk (Oekraïne). Achter hem maken Nicolo Fagioli en Gianluca Scamacca (beiden Italië) en Florian Wirtz (Duitsland) de top tien compleet. De score is gebaseerd op scores op basis van 100 punten. De gehele Nederlandse selectie komt tot een gemiddelde van 73.42 punten en staat daarmee in de middenmoot.

'Ik praat met mijn grote snavel': Memphis Depay laat vlak voor Nederland - Frankrijk in rap van zich horen Memphis Depay kondigde voor de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen al aan dat hij met nieuwe muziek zou komen. Vrijdag, op de dag van Nederland - Frankrijk, was het dan zover. De aanvaller van Oranje bracht samen met rapper Akwasi het nummer 'Bedankt voor je mening' uit.

Servië de meest sexy selectie

Servië heeft over de hele selectie gezien de meest sexy spelers bij elkaar. Italië, Turkije en Roemenië volgen op de voet. De minst aantrekkelijke selectie is Zwitserland, dat met 68.13 punten maar net boven Frankrijk (69.35) staat. Frankrijk zit in de groep met Nederland, Polen en Oostenrijk. Check in dit artikel de gehele top en flop.