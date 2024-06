Aad de Mos lacht om Kylian Mbappé en zet Memphis Depay op z'n plek

Nederland - Frankrijk wordt wéér de wedstrijd van Wout Weghorst. Dat zou ex-toptrainer Aad de Mos tenminste niet verbazen, zo vertelt hij in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

De Mos moet lachen om het gedoe rond Kylian Mbappé. De sterspeler van de Fransen is al de hele week nieuws, omdat hij zijn neus gebroken heeft. Rondom zijn meespelen tegen Nederland hangt nog altijd een rookgordijn. Alle ogen zijn gericht op het masker dat Mbappé tijdens de laatste training droeg.

Kylian Mbappé houdt gemoederen bezig richting Nederland: sterspeler draagt verboden masker Kylian Mbappé houdt de gemoederen de laatste dagen flink bezig. De sterspeler van Frankrijk is een vraagteken voor de wedstrijd tegen Nederland op het EK vanwege een gebroken neus. Mbappé liet een masker aanmeten, maar deze mag hij helemaal niet dragen van de UEFA.

'Depay is geen wereldster'

"Ze moeten weer op zoek naar een ander masker", lacht De Mos, die bekend is met de regels van de UEFA-regel dat een medische hulpmiddel dat een speler tijdens een wedstrijd draagt maar één kleur mag hebben. "Of misschien kunnen ze dat masker zwart verven. In de kleuren van de Franse vlag mag niet. Dat is niet eenduidig genoeg."

Volgens De Mos valt Memphis Depay met zijn haarband in het niet bij Mbappé. "Depay is, met alle respect, nog geen wereldster. Mbappé wel. Hij is een wereldster waar iedereen over valt. Het gaat niet over de inhoud of over tactiek. Het draait er richting Nederland - Frankrijk volledig om of Mbappé meespeelt of niet."

Aad de Mos durft Nederland - Frankrijk niet te voorspellen: 'Dat mogen jullie lekker doen' Ex-toptrainer Aad de Mos laat in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal. Dit keer blikt hij uitgebreid vooruit op de kraker tussen Nederland en Frankrijk. Of het weer de dag van Wout Weghorst wordt? "Dat is afhankelijk van de stand. Maar het zou me niks verbazen als het, net als tegen Polen, vanavond tegen Frankrijk weer gebeurt."

Voorspelling Nederland - Frankrijk

Als meestervoorspeller laat De Mos juist bij dé wedstrijd van dit EK zijn licht niet schijnen op Nederland - Frankrijk. Hij durft het niet aan. "Ik laat het lekker aan jullie over. Ik doe voor één keer geen voorspelling van Nederland. Dat mogen jullie lekker doen." Als dan de uitslag 2-2 wordt voorspeld, vindt De Mos dat dan toch weer goed om te horen. "Dan krijg je in ieder geval een mooie wedstrijd."

Wout Weghorst

Gaat Wout Weghorst weer een belangrijke rol spelen in de wedstrijd Nederland - Frankrijk? De Mos kopt een open deur in. Hij stelt dat dat afhankelijk is van de stand in de slotfase. "Als het 2-0 staat voor Nederland, zal er eerder een extra verdediger in komen. Staat Frankrijk op voorsprong met nog 15 of 20 minuten te spelen, dan zal hij binnenkomen. Het zou me niets verbazen als het opnieuw gaat gebeuren", voorspelt De Mos. Daarmee geeft hij toch een hint hoe hij over de wedstrijd denkt.

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

'Als Ronald Koeman dát doet en verliest, krijgt hij de hele wereld over zich heen' Ronald Koeman doet er verstandig aan om 'gewoon' met een 4-3-3-systeem te spelen tegen Frankrijk, aldus ex-toptrainer Aad de Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

