'Spirituele' Phil Foden krijgt verlossend antwoord van waarzegster richting EK voetbal

Phil Foden wilde het zekere voor het onzekere nemen en bezocht vlak voor de start van het EK een waarzegster. De Engelse superster was zo tevreden met het bezoek aan de medium, dat hij op het Instagram-account van zijn zoontje een kortingscode deelde.

Foden ging - samen met zijn vriendin - niet naar zomaar een spiritueel medium. Chloe Smith heeft liefst 170.000 volgers op Instagram en geldt in Engeland dus als een 'grote speler' in haar branche. Smith is nu vier jaar een medium en zegt geesten te kunnen zien, nadat zij op de begrafenis van haar oma haar ziel kon zien.

De 24-jarige Foden, een van de sterren van Manchester City, zal ongetwijfeld hebben gevraagd hoe hij en Engeland het gaan doen op het EK voetbal van komende zomer. Nu is het zo dat de uitkomst van een gesprek met een medium binnenskamers blijft, maar Smith gaf ons een tipje van de sluier.

Tarotkaarten leggen

Zij heeft met de 'erg spirituele' Foden en vriendin Rebecca Cooke tarotkaarten gelegd. Dat zijn speciale kaarten waaruit de toekomst van een persooon kan worden gelezen. Vaak draaien de aanwezigen zelf een (paar) van de 78 verschillende kaarten, waarop bijvoorbeeld staat dat er een succesvolle of 'zware' periode aan komt.

En er is goed nieuws voor de Engelse fans, want medium Smith zegt bij The Sun: "Er komt goed nieuws de kant van Phil op." Een bron vertelde aan de Engelse tabloid dat Foden en Cooke vaker een medium bezoeken en daar veel rust en positiviteit uit halen.

Kortingscode via Ronnie Foden

Foden heeft een zoontje, Ronnie, die nu al wereldberoemd is. Het ventje met de bijnaam El Wey heeft 3,9 miljoen volgers op Instagram. Op het account, dat wordt beheerd door zijn ouders, zijn foto's te zien dat Ronnie het veld van Manchester City oploopt met Julian Alvarez, of op een ander moment een grote vis heeft gevangen met zijn 24-jarige vader.

Via dat account werd er een story gedeeld met het verzoek om medium Smith eens te bezoeken. Met een speciale kortingscode konden de Engelse liefhebbers ook nog eens goedkoper bij haar terecht om de toekomst te lezen of met een overleden dierbare te praten.