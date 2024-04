Stralende Jutta Leerdam viert Pasen met Jake Paul, maar er is nog iemand die haar aandacht wil

Jutta Leerdam viert Pasen in Beverly Hills met haar vriend Jake Paul. Hij is echter niet de enige die haar aandacht wil. Ook zijn hond wil laten weten hoeveel hij van de schaatster houdt.

Leerdam deelde meerdere foto's en video's op haar Instagramstory tijdens het paasweekend. Daarop was onder andere een romantische brunch te zien met haar vriend. Er was alleen ook iemand die zich buitengesloten voelde, namelijk de golden retriever van Paul. Op een video is te zien hoe de hond naar Leerdam en Paul staart terwijl zij de deur uitgaan. Kwispelend lijkt hij te vragen of hij ook mee mag. Volgens de Amerikaanse bokser probeert hij Leerdam te vertellen dat hij van haar houdt.

Ook op TikTok lijkt de hond een beetje jaloers te zijn op de relatie van Leerdam en Paul. Hij kijkt toe terwijl de twee speels aan het vechten zijn op de bank. De Nederlandse is zo overrompeld door haar vriend dat ze spontaan in het Nederlands tegen hem begint te praten: "gadverdamme".

Leerdam officieel zonder schaatscontract

Hoewel Leerdam vooral bezig lijkt te zijn met lol maken, zal ze binnenkort ook een serieuze beslissing moeten nemen over haar carrière. Op 1 april liep haar contract bij 1 Jumbo-Visma officieel af. Ze heeft nog steeds geen nieuwe verbintenis getekend.

De 25-jarige schaatster wil zich aansluiten bij de ploeg waarmee ze het meeste kans maakt op goud tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan in 2026. Het financiële plaatje is voor haar van minder groot belang.