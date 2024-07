Topmodel doet alles voor overwinning Turkije op Nederland en lekt DM's Memphis Depay

De psychologische oorlog tussen Turkije en Nederland heeft een nieuwe dimensie gekregen dankzij een Turks topmodel en Memphis Depay. De Nederlandse aanvalsleider stuurde in mei een DM naar Gizem Kaya en zij is nu niet te beroerd om dat te delen in aanloop naar de EK-kwartfinale.

Het traditionele vuurwerk om spelers wakker te houden werd ook van stal gehaald door Turkse fans. Oranje werd in de nacht van vrijdag op zaterdag wakker geschrokken door knalvuurwerk. Depay zal ook geschrokken zijn toen hij het screenshot van Kaya zag in haar Instagram-story.

Het screenshot van de story van topmodel Gizem Kaya.

Memphis Depay heeft een vriendin

In het verhaal van Kaya is te zien dat Depay haar in mei een privébericht stuurde, dat luidt 'hey schoonheid'. Kaya reageerde er nooit op en deelt nu dus een screenshot op haar verhaal om de boel even op te schudden. Dat zal vermoedelijk lukken, want Depay had het in aanloop naar het EK nog over zijn vriendin.

Het liefdesleven van Memphis Depay: van mysterieuze vriendin, verbroken verloving tot beroemde schoonvader Memphis Depay maakt overal de tongen los. Of het nou gaat over zijn haarband, zijn voetbalkwaliteiten of de vrienden waar hij mee omgaat: Memphis staat altijd in de schijnwerpers, zo hoopt hij ook vanavond tegen Turkije de show te stelen. Ook zijn liefdesleven is roemrucht.

Haarband Memphis Depay onthulde dat hij een vriendin heeft

Die kwam ter sprake toen de aanvaller werd gevraagd naar zijn haarband, het gesprek van de dag rondom de oefenwedstrijden van Oranje ter voorbereiding op het EK. Depay zei toen dat zijn vriendin die band mooi vond staan. De vraag is of ze het berichtje van haar vriend net zo fraai vindt.

Memphis Depay lacht om veelbesproken hoofdband: 'Mijn vriendin vindt het mooi' Memphis Depay speelde maandagavond tijdens de wedstrijd van Nederland tegen IJsland weer met zijn veelbesproken witte hoofdband. Die droeg hij donderdag ook al tegen Canada. Oranje won met 4-0 van IJsland, maar na afloop ging het niet alleen over de prestaties op het veld.

Geheimzinnigheid over vriendin Memphis Depay

Die vriendin lijkt Coral Gutierrez te zijn, al wordt ook de naam Yasminé Aisha Khalifa Holmgren genoemd. De voormalig PSV'er doet erg geheimzinnnig over zijn partner.

Zaterdagavond speelt Depay dus met het Nederlands elftal tegen Turkije. Vooralsnog draait de spits een teleurstellend eindtoernooi. Hij wist enkel te scoren in het verloren duel met Oostenrijk en kan op veel kritiek rekenen. Toch lijkt Ronald Koeman vertrouwen te houden in de voetballer, waarmee hij ook bij Barcelona samenwerkte.

Hierom start Memphis Depay ondanks twijfels toch bij Nederland tegen Turkije Memphis Depay is een vaste waarde bij het Nederlands elftal, ondanks de mindere periode die hij doormaakt dit EK. Bondscoach Ronald Koeman heeft al vaker argumenten gegeven waarom hij moet blijven staan. In Duitsland zal elke keer één naam al snel op het papier komen: die van Depay. Dit is waarom.

Kan Memphis Depay geschiedenis schrijven met Oranje?

Als Depay zijn waarde kan bewijzen en zich met Nederland plaatst voor de halve finale, is dat een prestatie van formaat. Het is namelijk al lang geleden dat Oranje zover rijkte op het Europees Kampioenschap. De laatste keer was twintig jaar geleden. Sindsdien werden vooral resultaten geboekt op WK's, zoals in 2010, 2014 en 2022, toen telkens minimaal de halve finale werd gehaald.

Nederland kan voor het eerst sinds tijden de halve finale van een EK bereiken Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond in Berlijn tegen Turkije in de kwartfinale van het EK. De inzet: een ticket voor de halve eindstrijd in Dortmund. Wint Oranje, dan doet het iets wat 20 jaar geleden voor het laatst lukte.

