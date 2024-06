Memphis Depay lacht om veelbesproken hoofdband: 'Mijn vriendin vindt het mooi'

Memphis Depay speelde maandagavond tijdens de wedstrijd van Nederland tegen IJsland weer met zijn veelbesproken witte hoofdband. Die droeg hij donderdag ook al tegen Canada. Oranje won met 4-0 van IJsland, maar na afloop ging het niet alleen over de prestaties op het veld.

Na afloop van de uitzwaaiwedstrijd werd Depay gevraagd naar de band en de functie ervan. Hij reageerde lichtelijk geïrriteerd. "Who cares? Het helpt wel met zweet, daarom heet het ook een zweetband. Het staat me mooi. Mijn vriendin vindt het mooi staan bij me. Geweldig, nieuwe look."

Spelers Oranje in 'shock' na afhaken Frenkie de Jong: 'Het is zwaar voor hem en voor ons' Het wegvallen van Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal is hard aangekomen bij zijn medespelers. "Het was best wel een 'shock'. Het zag er namelijk op zich wel goed uit, zondag trainde hij nog een deel mee", zei verdediger Nathan Aké na de zege van 4-0 op IJsland in een oefenduel.

Vervolgens reageert de spits toch wat serieuzer. "Nee ik voel me er goed bij." Dat is het belangrijkst, concludeert NOS-presentator Jeroen Stekelenburg. Donderdagmiddag werd Depay nog gespot met een blauwe hoofdband. "Is er een spion", zegt de 91-voudig international lachend als hij dat hoort. "Volgende wedstrijd ga ik even kijken welke kleur ik uitkies."

Zondag kwam Depay ook al met de witte haarband het veld op bij de training, iets waar Nederland behoorlijk over was gevallen. Bondscoach Ronald Koeman heeft met de spits erover gesproken. Niet per se over het dragen maar wel over de manier waarop het aangekondigd werd, vrij laat. "Ik werd er een beetje door verrast, dat vind ik niet zo fijn. Maar ik vind het niet erg dat hij het had. Hij trainde er ook mee, dat is prima."

Zware domper voor Oranje: Frenkie de Jong mist EK voetbal Frenkie de Jong kan definitief niet mee naar het EK, dat bevestigt de KNVB enkele seconden na de 4-0 overwinning op IJsland. De middenvelder was constant hét gespreksonderwerp in aanloop naar het EK, maar blijkt onvoldoende hersteld van zijn enkelblessure.

Als hij ons naar de finale schiet...

Na afloop van het interview met Depay deden analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart een belofte. "Als hij Nederland op het EK naar de finale schiet, doen we allebei in de uitzending zo'n hoofdband op", aldus Van Hooijdonk.

