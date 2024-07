Nederland haalt voor het eerst in twintig jaar weer de halve finale van het EK

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond ten koste van Turkije de halve finale van het EK bereikt. En dat was alweer even geleden. Dat was namelijk tijdens het EK in Portugal in 2004.

In 2004 bereikte het Nederlands elftal in Portugal voor het laatste de halve finale van een Europees kampioenschap, door Zweden na strafschoppen te verslaan. Toen ging het overigens in de halve finale mis tegen het gastland (2-1 verlies). In 2008 (kwartfinales), 2012 (groepsfase), 2016 (niet gekwalificeerd) en 2021 (achtste finales) sneuvelde Oranje al eerder. Ter vergelijking: in die periode werd Nederland vice-wereldkampioen (2010) en won het brons op het WK van 2014.

Dit zijn de rapportcijfers van Oranje: Stefan de Vrij man van de wedstrijd Nederland mag nog altijd dromen van de Europese titel. In een ware thriller met Turkije (2-1 winst) rechtte Nederland zaterdagavond in Berlijn op tijd de rug. Dat was mede te danken Stefan de Vrij, de man van de wedstrijd. Dit zijn de rapportcijfers van Oranje.

Nederland - Turkije

Tegen Turkije lukte het eindelijk weer eens voor Oranje. Nederland boog een achterstond om en won in een spannende wedstrijd met 2-1 van de Turken. Daardoor heeft het elftal van 2004 weer een opvolger. Oranje speelt woensdagavond om 21.00 uur tegen Engeland en kan dan de EK-finale bereiken. De eerste en laatste keer dat dat lukte, was in 1988. Toen wonnen we uiteraard in de eindstrijd van de Sovjet-Unie.

