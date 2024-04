Darter Wessel Nijman mag meedoen aan Euro Tour, ook Jeffrey de Zwaan naar Oostenrijk

The Tour Card Holder Qualifiers for next month's Baltic Sea Darts Open (ET6) have been confirmed!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Matthew Dennant

🇧🇪 Mike De Decker

🇱🇻 Madars Razma

🇳🇱 Wessel Nijman

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ritchie Edhouse

🇳🇱 Maik Kuivenhoven

🇳🇱 Niels Zonneveld

🇫🇷 Thibault Tricole

🇧🇪 Andy Baetens

🇳🇿 Haupai Puha pic.twitter.com/WGHuXVXLSM