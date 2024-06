Geen Nederland in groepsfase World Cup of Darts, Michael van Gerwen en Danny Noppert moeten wachten

De World Cup of Darts is begonnen. Van 27 tot en met 30 juni strijden liefst 40 landen in koppelteams om de eer en een dikke prijzenpot. Nederland is met Michael van Gerwen en Danny Noppert vertegenwoordigd. Maar zij spelen niet in de groepsfase. Waarom niet?

Precies omdat er veertig landen meedoen aan de World Cup of Darts, moeten er een paar landen vrijgesteld worden van de eerste ronde. De PDC heeft namelijk groepen van drie landen gemaakt. Dan kom je tot maximaal twaalf poules van drie. Vier landen hebben dus geluk dat ze vrijgeloot zijn in de groep.

World Cup of Darts | De 40 deelnemende landen, speeldata en prijzengeld De PDC heeft de 40 landen gedeeld die meedoen aan de World Cup of Darts in Frankfurt. Nederland is er uiteraard bij en namens Oranje verschijnen Michael van Gerwen en Danny Noppert aan de oche. Pikant detail: de Belgen spelen samen met Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts.

Toplanden vrijgeloot

Van Gerwen en Noppert stromen pas na de groepsfase in. De Nederlanders zijn, net als de Engelsen (Michael Smith en Luke Humphries), Welshmen (Jim Williams en Jonny Clayton) en Schotten (Peter Wright en Gary Anderson) geplaatst door de PDC. Daarmee zijn de 'grote' namen beschermd voor een verrassende uitschakeling.

Flinke optater voor titelhouder Wales in aanloop naar World Cup of Darts Titelhouder Wales moet het zonder zijn beste speler doen op de World Cup of Darts. Gerwyn Price heeft zich daags voor de start van het landentoernooi afgemeld vanwege gezondheidsproblemen. Dat liet hij samen met de PDC weten. Jim Williams is zijn vervanger.

Ruziënde Belgen

De ogen zijn in de groepsfase vooral gericht op België. De darters Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh gooien samen, maar daar is ook alles mee gezegd. De twee hebben al meer dan een jaar ruzie en dat leverde vooral de vorige editie opvallende beelden op, weet ook Vincent van der Voort zich nog te herinneren.

Belgische darters ondanks dikke ruzie samen in actie op World Cup of Darts: 'Dat was een wanvertoning' De World Cup of Darts staat op het punt van beginnen en België is vanzelfsprekend een van de toplanden dat meedoet. Het duo bestaat voor het zoveelste jaar op rij uit Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Tussen dat tweetal botert het totaal niet, met als dieptepunt de talloze Belgische relletjes van het afgelopen jaar.

Nederlanders

Naast Van Gerwen en Noppert komen er nog genoeg 'halve' Nederlanders in actie in Frankfurt. Zo maakte Jeffrey de Graaf in de openingswedstrijd al flinke indruk door met 120 gemiddeld 'zijn' Zweden met een whitewash langs Spanje te helpen. Naast De Graaf zien we met Cor Dekker (Noorwegen) en Jules van Dongen (Amerika) nog twee Nederlanders in actie in de groepsfase van de World Cup of Darts.

Nederlander Jeffrey de Graaf helpt Zweden met 120 gemiddeld langs Spanje op World Cup of Darts Zweden is donderdagavond uit de startblokken gevlogen op de World Cup of Darts. Het dartkoppel in het felgele shirt won dankzij een Nederlander de openingswedstrijd.

Loting

Na de groepsfase stromen Nederland, Engeland, Schotland en titelverdediger Wales het toernooi in. Zij kunnen elkaar niet loten en komen elkaar op z'n vroegst pas in de halve finales tegen. Alle andere (12) landen kunnen random tegen iedereen geloot worden, ook tegen Nederland.