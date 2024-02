Deze darters wonnen in de eerste toernooien van het seizoen nog geen cent

Het officiële dartsseizoen is al een aantal toernooien bezig. Op Players Championship één tot en met vier zijn de eerste Pro Tour-titels verdeeld. Toch zijn er nog genoeg darters die dit jaar nog geen cent wonnen voor de wereldranglijst.

De bekendste naam is Jelle Klaasen. De voormalig BDO-weredlkampioen verloor vier keer op rij in de eerste ronde. Ook landgenoten Geert Nentjes, Martijn Dragt en Owen Roelofs pakten nog geen prijzengeld voor de wereldranglijst.

Voor twee darters is het volkomen logisch dat ze nog geen wedstrijd wonnen. Adrian Lewis is (voor even) gestopt met darten, maar weigerde zijn tourkaart in te leveren. En de kersverse tourkaarthouder Tim Wolters kreeg een kindje.

Niet succesvol zijn op de tour in de eerste vier toernooien, zegt natuurlijk nog weinig over het komende seizoen. De Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf verloor tot nu toe alle wedstrijden tijdens de Players Championships, maar won wel een toernooi op de Scandinavische Tour. Roelofs haalde dit weekend de finale van een Development Tour-toernooi.

Deze tourkaarthouders wonnen nog geen wedstrijd op de Players Championships

Robert Grundy

Martijn Dragt

Jelle Klaasen

Jeffrey de Graaf

Tim Wolters

Matt Campbell

Adrian Lewis

Keegan Brown

Josh Payne

Geert Nentjes

Owen Roelofs

Adam Warner

Callum Goffin

Jacques Labre