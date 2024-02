Gerwyn Price stapt tijdens Players Championship van podium af: 'De omstandigheden hier zijn triest'

Darter Gerwyn Price staat, naast goed kunnen darten, bekend om zijn opmerkelijke acties. Na vandaag (maandag) mogen we weer een opmerkelijke actie toevoegen aan het rijtje: de Welshman stapte tijdens zijn wedstrijd tegen Brendan Dolan van het podium en sneerde vervolgens naar de PDC.

Dolan won daarmee van Price. De voormalig wereldkampioen haalt in een Instagram-post vervolgens hard uit naar de PDC, de organisator van Players Championship 1. Price schrijft op Instagram: "De omstandigheden hier zijn triest." Hij noemt het 'nog slechter dan bij de amateurs'. Daarnaast kondigt Price ook gelijk aan dat hij morgen niet terugkomt.

Gerwyn Price has pulled out midway through today's Players Championship event in Wigan ❌ pic.twitter.com/KwMSTJdpr1 — Live Darts (@livedarts) February 12, 2024

Halverwege derde partij vertrokken

The Iceman was in Wigan, waar het toernooi gespeeld word, redelijk goed begonnen. Hij versloeg Karel Sedlacek en Matthew Dennant. Tegen Dennant gooide Price zelfs bijna 111 gemiddeld.

Zijn volgende tegenstander was Brendan Dolan. Na zes sets stond het 2-4 voor Dolan, aan wie Price nog slechte herinneringen heeft na zijn uitschakeling op het WK. Price koos er vervolgens voor om niet terug te keren en geeft daarbij de schuld aan de PDC. Dartsnieuws.com heeft opgevangen dat het mogelijk gaat om de kou in Wigan. Wil je alles teruglezen over de eerste speeldag? Klik dan hier.