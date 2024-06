Matt Campbell wint North American Championship, maar mag niet niet naar WK darts

Matt Campbell (34) is de winnaar van het North American Championship van de bond PDC. Normaal mag de Noord-Amerikaans kampioen naar het WK darts. De Canadees Campbell heeft pech en krijgt geen WK-ticket.

Na zijn zege met 6-4 op Stowe Buntz in de finale moet Campbell het doen met de eer van deze titel en het bijbehorende prijzengeld. De reden dat de PDC hem niet uitnodigt voor het WK darts 2025, is dat hij in het derde jaar van zijn Tour Card zit. En in regel 3.9 van het PDC-wetboek staat dat darters in dat geval zich niet op deze manier kunnen plaatsen voor een PDC-evenement. De bond meldt: "De kwalificatieplek wordt aan een andere PDC-speler toegewezen. De details volgen later."

Jules van Dongen

Halve Nederlander Jules van Dongen deed ook mee aan het evenement, dat plaatsvond in de zaal The Theater van het Madison Square Garden. Die locatie is niet toevallig gekozen, want dit weekend vindt in Madison Square Garden ook een World Series-evenement van de PDC plaats, waaraan diverse topdarters deelnemen, zoals Michael van Gerwen. Enkele darters deden aan beide toernooien mee. Van Dongen verloor zijn eerste partij van latere finalist Stowe Buntz.

Campbell richt zich nu op het behouden van zijn PDC-tourcard. "Het geloof is er nog", zei hij na de finale. "Ik weet waartoe ik in staat ben. Dit voelt geweldig."

