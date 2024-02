Nathan Aspinall over online haat: 'Het is walgelijk, darters zijn ook mensen'

Nathan Aspinall heeft zijn mond opengetrokken over de haat die hij op sociale media krijgt. De Engelsman gooide niet goed bij de Premier League Darts en kreeg meteen bakken kritiek over zich heen. "Gun ons af en toe een beetje rust."

Aspinall weet dat hij in een moeilijke periode zit en snapt niet dat hij daarop wordt afgerekend. Na The Masters reageerde hij op de kritiek: "Ik word soms beledigd. Het is walgelijk. Mensen vergeten dat we mensen zijn, we zijn niet alleen darters. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik het moeilijk heb op dit moment en ik zit in het zwaarst mogelijke toernooi in onze sport als je het moeilijk hebt (de Premier League, red.)."

"Maar ik kom nog steeds elke week, ik doe nog steeds mijn best. Gun ons dan ook af en toe wat rust op sociale media. Laat me mijn spel spelen en geef me geen kritiek en verwijten omdat ik het moeilijk heb."

Recente uitslagen

Op de eerste avond van de Premier League verloor Aspinall in de eerste ronde met 6-4 van Gerwyn Price. De Welshman zou het uiteindelijk tot de finale schoppen. Bij The Masters haalde Aspinall de halve finale, waarin hij met 11-1 verloor van Stephen Bunting. Die won uiteindelijk het toernooi.

Ook Peter Wright moest het flink ontgelden op sociale media, zag Aspinall. De Schot verloor in de kwartfinale van de Premier League van Rob Cross met 6-3. "Peter en ik krijgen het in de Premier League zwaar te verduren en het ging donderdag niet zoals ik wilde dat het zou gaan. Maar wat ze vergeten is dat het echt moeilijk is, darten is niet makkelijk."