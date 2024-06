World Cup of Darts | Dit is de loting voor de groepsfase, zonder Nederland

De World Cup of Darts gaat op donderdag 27 juni van start. Het is het enige landentoernooi op de agenda van de dartsbond PDC. Namens Oranje verschijnen Michael van Gerwen en Danny Noppert aan de oche. Inmiddels is de loting verricht voor het toernooi.

Nederland is als derde geplaatst. De top vier van de plaatsingslijst mag de groepsfase overslaan. De 36 andere deelnemende landen zijn over twaalf groepen verdeeld. De twaalf groepswinnaars gaan naar de achtste finale. Daarin stroomt de top vier, inclusief dus Nederland, in.

Groepsfase

Het is nog niet bekend tegen wie Nederland in de achtste finale speelt. Als de groepsfase is afgerond, wordt er op vrijdagavond geloot. De andere drie geplaatste landen zijn Engeland, Wales en Schotland. Duitsland is de titelhouder. Engeland komt met de twee laatste wereldkampioenen: Michael Smith en Luke Humphries.

De indeling van de groepen

Groep A

(5) België

Singapore

Filipijnen

Groep B

(6) Noord-Ierland

Zuid-Afrika

Zwitserland

Groep C

(7) Duitsland

Nieuw-Zeeland

Finland

Groep D

(8) Australië

Japan

Hong Kong

Groep E

(9) Ierland

Litouwen

Taiwan

Groep F

(10) Oostenrijk

China

Guyana

Groep G

(11) Polen

Noorwegen

Hongarije

Groep H

(12) Tsjechië

Bahrein

IJsland

Groep I

(13) Kroatië

Maleisië

Canada

Groep J

(14) Frankrijk

Letland

Denemarken

Groep K

(15) Zweden

Spanje

Gibraltar

Groep L

(16) Verenigde Staten

Portugal

Italië