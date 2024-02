Formule 1 | GP Las Vegas 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt

De Grand Prix van Las Vegas staat op 23 november op het programma. Vorig jaar was de GP voor het eerst onderdeel van het Formule 1-kampioenschap. De race op de beroemde Strip in de gokstad belooft weer een groot spektakel te worden. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

Las Vegas is het decor voor de 22e Grand Prix van dit Formule 1-kampioenschap. De coureurs rijden laat in de avond tussen de lichten van de beroemde casino's aan de Las Vegas strip. In Nederland is de race dus vroeg in ochtend te zien.

Vorig seizoen werd de eerste GP in de Amerikaanse gokstad gewonnen door Max Verstappen. Hij was op dat moment al verzekerd van het kampioenschap. Charles Leclerc finishte de race als tweede. Sergio Pérez pakte de derde plek. Dit leverde hem genoeg punten op om de tweede plaats in het kampioenschap veilig te stellen.

Las Vegas Strip Circuit

De GP van Las Vegas wordt verreden op een stratencircuit. Het heeft lange rechte stukken, waarvan één over de strip. Hier kunnen topsnelheden van ongeveer 342 kilometer per uur worden bereikt.

Op het Las Vegas Strip Circuit worden 50 rondes gereden met een lengte van 6,201 kilometer. Het circuit heeft zeventien bochten en twee DRS-zondes. In totaal wordt er een afstand van 309,958 kilometer afgelegd. De snelste ronde ooit op het circuit werd vorig seizoen gereden door Oscar Piastri. Hij zette in zijn McLaren een tijd neer van 1:35,490.

Het Las Vegas Strip Circuit © Formula1.com

Programma GP Las Vegas 2024

Het raceweekend in Las Vegas start dit seizoen op 21 november. In het schema hieronder zie je het complete programma voor de GP met Nederlandse tijden. Zo weet je precies hoe laat je de wekker moet zetten om de race te bekijken.