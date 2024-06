Live GP Oostenrijk | Max Verstappen in spannend gevecht met Lando Norris om de winst

Max Verstappen kende bij de Grand Prix van Oostenrijk een uitstekende start en gaat momenteel aan de leiding. De drievoudig wereldkampioen vertrok vanaf poleposition, met Lando Norris van McLaren naast zich. Norris zit binnen een seconde achter Verstappen en het belooft een spannende eindstrijd te worden. De race is hier met de belangrijkste updates te volgen.

De race is om 15.00 uur begonnen. Het was voor Verstappen de veertigste pole uit zijn loopbaan. Zijn start was als vanouds voortreffelijk, waardoor hij zijn Red Bull ook door de eerste bocht stuurde. Vervolgens reed de 26-jarige Nederlander in de eerste tien ronden beetje bij beetje weg bij de concurrentie. Norris en George Russell (Mercedes) volgden op plek twee en drie al op respectievelijk vijf en acht seconden achterstand. Na twintig ronden was de voorsprong al uitgebouwd naar zes tellen op Norris en elf seconden op Russell.

De eerste ronde van pitstops was geweest. Verstappen had na dertig ronden een voorsprong opgebouwd van zeven seconden. Verstappen leek even problemen te hebben met de zevende versnelling, maar Gianpiero Lambiase (ingenieur Red Bull) zag geen problemen.

Norris komt langzaam dichterbij

Na veertig ronden was het gat tussen Verstappen en Norris gedaald naar 6,5 seconden. Langzaam maar zeker kroop Norris steeds dichterbij de Nederlander. Russel was als enige van de top vijf de pit in gegaan. De banden van Verstappen zijn na 52 ronden er helemaal aan. De Nederlander heeft 27 ronden op de harde band gereden, en wisselde na 52 ronden naar de medium.

De medium banden van Max Verstappen waren al gebruikt. Lando Norris, die vlak achter de Nederland zit, had nieuwe medium banden. Het belooft een spannende eindstrijd te worden. Norris zit binnen een seconde achter Verstappen en de Nederlander probeert de deur dicht te houden.

Verstappen bewaart goede herinneringen aan de GP Oostenrijk en was vorig seizoen ook al de beste op de Red Bull Ring. Ook in 2018, 2019 en 2021 zegevierde de drievoudig wereldkampioen in Oostenrijk, waar hij altijd wordt aangemoedigd door een zee van oranje fans.

Verstappen blijkt dit weekend vooralsnog een klasse apart. Hij won zaterdag de sprintrace vanaf pole en noteerde eerder de beste tijd in de vrije training op vrijdag. "Iedere ronde ging het lekker. Het is een tijd geleden dat we op pole hebben gestaan en dit is een geweldig signaal", zei Verstappen na de kwalificatie. "Hopelijk wordt het een mooi gevecht zondag." De 26-jarige Nederlander was in de kwalificatie, toen het ruim boven de 30 graden Celsius was, ruim 0,4 seconde sneller dan Norris.

Verstappen staat op 227 punten in de WK-stand en Norris volgt met 156 punten. Bekijk ook de volledige stand in de strijd om de wereldtitel.

Startopstelling voor GP van Oostenrijk

Verstappen reed zichzelf op zaterdag naar pole position op de Red Bull Ring en start dus zondag weer vooraan. Hij staat samen met Lando Norris op de eerste startrij.