Max Verstappen maakt gehakt van concurrentie en pakt pole position voor GP Oostenrijk

Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk enorm huisgehouden. De Nederlandse WK-leider was op de Red Bull Ring met afstand de snelste en pakte voor de achtste keer dit seizoen pole position. Het is voor Verstappen de veertigste uit zijn carrière. McLaren-coureur Lando Norris zette de tweede tijd neer en George Russell start namens Mercedes zondag als derde.

Verstappen maakte zich de afgelopen weken zorgen door de alsmaar sneller wordende McLaren, maar was de oranje auto's eerder op de zaterdag al te snel af in de sprintrace. Ook in de kwalificatie stond er geen maat op de Nederlander. Dat terwijl het achter de schermen steeds onrustiger lijkt te worden bij Red Bull door een conflict tussen zijn vader Jos en teambaas Christian Horner.

Ook tijdens de kwalificatie hield Verstappen het hoofd koel. In het eerste deel van de kwalificatie zette Ferrari-coureur Carlos Sainz nog de snelste tijd neer, maar hij deed dat op nieuwe banden terwijl de Nederlander een gebruikt setje onder zijn auto geschroefd had gekregen. Teamgenoot Sergio Pérez ging het een stuk slechter af, maar hij mocht als twaalfde toch door.

Verstappen-show

De Mexicaan kon ook in de volgende sessies geen enkele rol van betekenis spelen en was figurant in de grote Verstappen-show. Dat gold overigens ook voor de rest van de coureurs. De drievoudig wereldkampioen liet in het tweede deel al zien dat er voor niemand iets te halen was. Verstappen was meer dan een halve seconde sneller dan de rest op de korte baan in Oostenrijk.

De leider in het wereldkampioenschap moest het alleen nog even af zien te maken in Q3 en ook dat was geen enkel probleem. Norris leek Verstappen wederom te kunnen bedreigen toen hij de snelste tijd neerzette in de eerste sector, maar de Nederlander was veel te snel in de rest van de ronde en pakte zijn veertigste pole position.

Hij heeft zondag opnieuw de McLaren van Norris achter zich. Piastri reed de derde tijd, maar zag die tijd afgepakt worden waardoor Russell vanaf de derde plaats mag starten.

Weer een perfect weekend?

Verstappen begint zondag de race dus vanaf de eerste positie. Hij lijkt daarmee voor het tweede jaar op rij op weg naar een perfect weekend in Oostenrijk. Vorig jaar wist Verstappen beide races te winnen vanaf pole position. Wint hij zondag dan herhaalt hij die prestatie.