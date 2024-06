Max Verstappen krijgt ervan langs in Engeland na crash met Lando Norris: 'Het is heel duidelijk'

Het ging na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk vooral over de botsing tussen Max Verstappen en Lando Norris. De twee coureurs vochten voor de eerste plek, maar reden uiteindelijk tegen elkaar aan. In Engeland is Verstappen de gebeten hond.

Verstappen en Norris vochten een verhitte strijd uit om de zege in Oostenrijk. Uiteindelijk ging George Russell er met de winst vandoor toen de twee elkaar dwarszaten. De Nederlander kreeg de schuld van de wedstrijdleiding en daar kunnen ze zich in het land van Norris wel in vinden.

Lando Norris wijst 'wanhopige' Max Verstappen als schuldige aan: 'Dan verlies ik een hoop respect voor hem'

Verstappen vaker in de fout

De analist van het Britse Sky Sports, Anthony Davidson, legt uit dat Verstappen meerdere malen fout zat. "In ronde 55 beweegt Verstappen in de remzone. Hij zag Norris in zijn spiegel. Schuldig als je het mij vraagt."

De oud-coureur gaat vervolgens door over het incident tussen Verstappen en Norris in ronde 64. Toen raakten de twee elkaar pas: "Dit is de regel. Als je naar binnen beweegt, moet je een volle autobreedte ruimte geven. Die is er niet." De stewards gingen daarin mee en gaven de Nederlander een tijdstraf van tien seconden.

Gevecht Max Verstappen en Lando Norris eindigt in tranen: rivalen vergooien zege GP Oostenrijk met botsing

'Heel duidelijk'

Ook Jack Aitken, die ooit twee Formule 1-races reed voor Williams, wees Verstappen aan als schuldige. Aitken zei het volgende bij BBC Radio 5: "Het is heel duidelijk voor mij dat Max Verstappen de grens overschreed. Hij zocht de grenzen op. Volgens de regels is het heel duidelijk dat hij te laat reageerde. Je moet ruimte overlaten voor je tegenstanders, en dat deed hij vandaag niet."

Max Verstappen baalt flink na deceptie: 'De strategie was klote, alles ging fout'

Bezoek aan Engeland

Het wordt na de clash tussen Verstappen en Norris interessant hoe het Britse publiek de Nederlander volgende week gaat ontvangen. Dan staat namelijk de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone op het programma. Verstappen is daar normaal gesproken al niet de publiekslieveling nadat hij Lewis Hamilton in 2021 onttroonde als wereldkampioen. De baas van het circuit gooide onlangs al olie op het vuur door de tegenvallende kaartverkoop te wijten aan de drievoudig wereldkampioen.

Max Verstappen slaat terug na opvallende kritiek: 'Eerst zelf kijken wat je fout doet'