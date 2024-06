Verschil tussen Max Verstappen en Sergio Perez steeds moeilijker te zien: 'Dan gaan ze op elkaar lijken'

Formule 1-teams willen dat hun auto's zo licht mogelijk zijn voor optimale prestaties. Maar dat gaat ten koste van de herkenbaarheid van de auto's en hun coureurs. Daardoor is het steeds moeilijker om verschil te zien.

Verschil tussen coureurs van hetzelfde team is helemaal moeilijk te zien. Komt de Red Bull van Max Verstappen of die van Sergio Perez in beeld? Alleen het moeilijk zichtbare racenummer (1 tegenover 11), de helmen (die verstopt zitten achter de halo) en een fluorescerend geel gespoten onderdeeltje maken tegenwoordig nog het verschil. En dat is zorgelijk, vindt Formule 1-historicus Koen Vergeer.

Kleurtje

"Als er een Red Bull langskomt, moet ik nu dus kijken naar welk kleurtje de on board-camera heeft”, zegt Vergeer tegen het Algemeen Dagblad. "Die helmen mogen wat mij betreft best veranderen, dat is een leuke uitdrukking van de coureurs. Maar die auto’s moeten natuurlijk gewoon goed herkenbaar zijn. Je moet meteen weten wie welke coureur is, want dat is lastig. En dan ben dan ben ik nog best een goed ingevoerde fan…”

'Zijn allemaal op elkaar gaan lijken'

Vergeer volgt de koningsklasse in de autosport al sinds de jaren zeventig. "Toen ik in 1973 voor het eerst op Zandvoort kwam, kon ik ze allemaal nog wel uit elkaar houden. Destijds hadden constructeurs veel meer vrijheden qua ontwerp, kreeg zo’n auto echt persoonlijkheid. Maar ergens begin deze eeuw zijn ze allemaal op elkaar gaan lijken. Die constructeurs zijn steeds meer aan dezelfde voorwaarden gebonden, aan allerlei maten en dingen.”

Donker en zwarter

Allard Kalff, commentator bij Viaplay en zelf ook oud-coureur, kijkt elke race op schermen om de kijker thuis van informatie te voorzien. "Je hebt eerder wel eens periodes gehad met veel blauwe, rode of gele auto’s. Maar wat er nu aan de hand is, is dat ze allemaal donker en zwarter worden”, zegt Kalff tegen het AD. "Vanwege het gewicht gaan er zo min mogelijk verf en stickers op en dan zie je meer dat zwart van het carbon. En tja, dan gaan ze op elkaar lijken, hè."

'Kijk wie er voorop rijdt'

Hij heeft één simpele, maar goede tip om coureurs als Verstappen en Perez uit elkaar te houden. "Ik kijk altijd gewoon wie er voorop rijdt. Max komt meestal als eerste."