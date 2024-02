Femke Kok ziet belangrijk verbeterpunt voor WK afstanden: 'Werkt voor mij om feller te worden'

Femke Kok is de tweede Nederlandse met een gouden medaille op de slotdag van de laatste World Cup van dit seizoen. Ze won de 500 meter in Quebec een kleine 1,5 week voor de WK afstanden in Calgary. Kok ging rond in 37,71 en was sneller dan Min-Sun Kim (+0,20) en Erin Jackson (+0,23).

Kok pakte zaterdag het zilver op de 500 meter met 37,70, op zondag was ze een fractie langzamer. De concurrentie was veel langzamer, dus daarom mocht Kok naar de hoogste trede van het podium. Naomi Verkerk werd vijfde, Marrit Fledderus zesde.

Er had achteraf nog meer ingezeten voor Kok op de tweede 500 meter, als ze voor iets minder afstanden was aangemeld. "Dan merk je toch dat het een zwaar weekeinde was met een 1.000 meter op vrijdag en gisteren de 500 meter en de derde ronde op de teamsprint."

In aanloop naar de WK afstanden wil Kok wel haar opening verbeteren. "Ik ga er heel erg op trainen. En finetunen en rusten. Dat werkt voor mij ook om feller en snappier te worden."

Jordan Stolz wint weer

Bij de mannen was Jordan Stolz weer de beste. Het Amerikaanse fenomeen begon met 9,59 en klokte uiteindelijk 34,36, wat een verbetering van het baanrecord betekende. Stolz won zaterdag al de eerste 500 meter en was ook de snelste in de 1500 meter, terwijl hij op de openingsdag de beste was op de 1000 meter.