Irene Schouten stapt dolblij weer op fiets, maar ziet bij thuiskomst pijnlijke gevolgen: 'Hoe lang heb je al niet gefietst?'

Irene Schouten kende een zwaar begin van haar zwangerschap, maar lijkt er inmiddels wat beter aan toe. De drievoudig olympisch kampioen begint zelfs weer meters te maken op haar racefiets.

Schouten maakte eerder dit jaar vlak voor het eind van het seizoen bekend te stoppen met schaatsen op het allerhoogste niveau. Niet veel later maakte ze bekend zwanger te zijn van haar eerste kindje. De eerste maanden waren zwaar en ze kwam zelfs even in het ziekenhuis te liggen. De laatste weken zien we haar weer steeds vaker buiten op de fiets.

Fietsen

Ook zondagochtend besloot Schouten weer de nodige kilometers weg te gaan trappen. Via Instagram liet ze eerst nog weten flink te genieten, maar even later bleek ze wellicht toch wat te optimistisch te zijn geweest. Ze deelde een foto van haar hand met een flinke blaar op de plek die op het stuur had geleund. "Hoe lang heb je al niet gefietst, te lang", schreef ze erbij.

Irene Schouten heeft een blaar opgelopen. © Instagram Irene Schouten

Het ongemak zal Schouten ongetwijfeld niet tegenhouden om vaker op de fiets te stappen. Als voormalig topsporter is ze immers wel wat gewend als het op afzien aankomt.

Persoonlijke beelden

Onlangs deelde Schouten persoonlijke beelden van haar zwangerschap. 'De shirtjes van Dirkjan worden steeds meer van mij', zette de meervoudig olympisch schaatskampioene bij de Instagram Story. Schouten keek trots in de spiegel tijdens de video, terwijl ze over haar inmiddels zichtbare zwangerschapsbuik heen wreef.