Paniek slaat toe bij Joy Beune en Robin Groot op vrije dag: 'Ik doe dit nooit meer!'

Joy Beune en Robin Groot zijn met Team IKO in Andorra en gebruikten hun rustdag tijdens het trainingskamp goed. De twee 'schaatszussen' bezochten een familiepark, maar dat ging er iets wilder aan toe dan ze hadden gedacht.

Beune en Groot delen op sociale media verschillende filmpjes van hun dag. Daarop is het nodige gegil én gelach te horen. Ze zoeken duidelijk attracties met hoogte en snelheid op en dus stroomt de adrenaline door de lichamen van de topsporters.

Op de rodelbaan razen de twee naar beneden, nog veel sneller dan ze hadden verwacht. "Ik doe dit nooit meer", is Beune dan ook duidelijk. Op een soort tokkelbaan boven het water is het vooral Groot die het benauwd krijgt. "Beetje paniek", lezen we.

Wereldkampioen allround Beune lijkt wel te genieten van het tokkelen, maar erkent ook "Genoeg adrenaline voor vandaag".

Kjeld Nuis

De schaatsers zijn in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Daarin stappen ze ook vaak op de fiets. Kjeld Nuis, de vriend van Beune, doet ook regelmatig mee aan de rondjes op de kerk die na de Tour de France worden georganiseerd. Zo is hij over een week of twee in Wateringen te vinden. En daar staat hem heel wat te wachten:

Beune schoof onlangs aan in het Radio 1-programma De Perstribune van Omroep MAX om vooruit te blikken op het nieuwe schaatsseizoen. Toch ontkwam ze er niet aan om ook over haar privéleven te vertellen. Presentatrice Margreet Reijntjes wilde dolgraag weten waarover de schaatsster met haar vriend weleens discussies heeft: