Botic van de Zandschulp vol goede moed na nederlaag op Wimbledon: 'Totaal anders dan toen'

Botic van de Zandschulp verloor woensdag in de tweede ronde van Wimbledon, maar toch verlaat hij het grandslamtoernooi met een goed gevoel. De tennisser worstelt al het hele jaar met zijn vorm en speelde na zijn verlies op Roland Garros zelfs met de gedachte om zijn loopbaan te beëindigen. Na zijn nederlaag op Wimbledon hangt de vlag er heel anders bij.

"Ik denk dat de eerste set een van de betere van het jaar was", zei Van de Zandschulp na afloop van zijn verloren partij tegen Ugo Humbert. De Fransman won in straight sets, maar de Nederlander was dicht bij winst van de eerste set: "Ik heb mezelf niet beloond in de tiebreak. Ik speelde tot 6-3 een heel goede tiebreak. Daarna speelde ik twee slordige punten en miste ik een return die ik had kunnen maken."

De Nederlander weet waar dat aan ligt: "Ik speelde net iets te behoudend. Op zo'n moment is het meer hopen dan dat ik zelf het punt ga halen. Misschien is het vertrouwen er nog niet om op belangrijke momenten door te drukken."

Totaal anders dan in Parijs

Hoewel Van de Zanschulp na die set ver terugviel, geeft het hem wel hoop voor de toekomst: "Ik moet nu vaker het niveau halen wat ik in de eerste set haalde. Dan komen de mogelijkheden weer. Deze nederlaag is totaal anders dan die in Parijs (op Roland Garros, red.)."

Toen liet de Nederlandse tennisser in een openhartig interview weten dat hij twijfelde over zijn toekomst. Dat is nu wel anders: "Ik heb het gevoel dat ik hiermee weer vooruit kan. Al zou ik de punten die ik vandaag heb gespeeld graag over willen doen. Ik moet door naar de komende weken en neem de goede punten van vandaag mee"

Dramatische dag voor Nederlanders

Het werd qua resultaat niet alleen voor Van de Zandschulp een vervelend dag. Ook Tallon Griekspoor en Arantxa Rus, de andere twee Nederlandse spelers in het enkelspel, gingen onderuit. Griekspoor verloor in vijf sets van Miomir Kecmanovic en Rus moest haar meerdere erkennen in Maria Sakkari.

