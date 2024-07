Carlos Alcaraz slaat zich naar laatste vier tegen Daniil Medvedev op Wimbledon

Carlos Alcaraz heeft zich in vier sets naar de halve finales van Wimbledon geslagen. De Spanjaard won met 5-7 6-4 6-2 6-2 van de Amerikaan Tommy Paul. Bij de laatste vier treft Alcaraz de Rus Daniil Medvedev, die verrassend won van de nummer 1 van de wereld Jannik Sinner.

De halve finale tussen Alcaraz en Medvedev is een rematch van de halve eindstrijd van vorig jaar. Toen versloeg de Spanjaard de Rus, om vervolgens van Novak Djokovic te winnen in de finale en zijn tweede grandslamtitel te pakken.

Daniil Medvedev stuurt niet helemaal fitte Jannik Sinner naar huis op Wimbledon Jannik Sinner is dinsdag op Wimbledon uitgeschakeld door Daniil Medvedev in de kwartfinales. De Italiaanse nummer één van de wereld voelde zich op de baan niet lekker, maar perste er wel een vijfsetter uit. Daar leek de puf op. Het werd 6-7 (7) 6-4 7-6 (4) 2-6 6-3 voor de Rus. Opvallend genoeg zag Sinner zijn vriendin een dag eerder op dezelfde baan ook al opgeven.

Stroeve start

Alcaraz dwong meteen in de eerste game breakpoints af. Paul overleefde, maar leverde zijn tweede opslagbeurt wel in. Hij herstelde zich echter meteen en was daarna de sterkere speler gedurende de eerste set, maar ook Alcaraz kreeg kansen in de lange rally's. Paul benutte op 6-5 een breakpoint en pakte daarmee de eerste set.

De Amerikaanse nummer 13 van de wereld, die nog niet eerder de kwartfinales op Wimbledon had bereikt, won vervolgens meteen nogmaals de opslagbeurt van Alcaraz, maar kon die voorsprong niet vasthouden. Met een tweede break nam de titelverdediger het initiatief over en trok met de setwinst de stand gelijk. De Spanjaard was ook beter in de derde set, vooral dankzij zijn sterke forehand. Hij sloeg kansen van Paul weg en pakte een dubbele break.

Over en sluiten

Met de vroege winst van de opslagbeurt van de Amerikaan in de vierde set, stevende Alcaraz overtuigend af op zijn zesde halvefinaleplaats op de laatste zeven grand slams. Hij won nogmaals de servicegame van Paul en serveerde zelf bij 5-2 voor de wedstrijd. Hij benutte meteen zijn eerste matchpoint na een fout van Paul.

Alcaraz hield het geloof dat hij de wedstrijd naar zich toe kon trekken, ondanks het sterke begin van Paul. "Ik moest in de wedstrijd blijven en oplossingen vinden", zei hij in het interview op de baan. "Ik hield het vertrouwen dat ik terug kon komen. In een wedstrijd om drie gewonnen sets heb ik ook langer om het recht te zetten. Ik heb dat geloof in mezelf altijd."

Jasmine Paolini snel door

Tennisster Jasmine Paolini heeft voor het eerst de laatste vier bereikt op Wimbledon. De 28-jarige Italiaanse versloeg in minder dan een uur in twee sets de Amerikaanse Emma Navarro: 6-2 6-1.

Paolini bereikte een maand geleden de finale van Roland Garros, die ze verloor van de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek. Op Wimbledon, waar ze nog niet verder was gekomen dan de eerste ronde, neemt ze het in de halve finale op tegen Donna Vekic uit Kroatië. Die won eerder op de dag van qualifier Lulu Sun uit Nieuw-Zeeland.