Daniil Medvedev stuurt niet helemaal fitte Jannik Sinner naar huis op Wimbledon

Jannik Sinner is dinsdag op Wimbledon uitgeschakeld door Daniil Medvedev in de kwartfinales. De Italiaanse nummer één van de wereld voelde zich op de baan niet lekker, maar perste er wel een vijfsetter uit. Daar leek de puf op. Het werd 6-7 (7) 6-4 7-6 (4) 2-6 6-3 voor de Rus. Opvallend genoeg zag Sinner zijn vriendin een dag eerder op dezelfde baan ook al opgeven.

Sinner begon nog goed aan de absolute kraker in zijn kwartfinale. De Italiaan had het weliswaar heel moeilijk met de Russische nummer vijf van de wereld, maar trok de eerste set in een tiebreak naar zich toe nadat hij een setpunt had overleefd. Medvedev trok de tweede set met een vroege break naar zich toe en kwam in derde set op een 2-1 voorsprong. Toen bleek dat Sinner kampte met een probleem.

De fysio en dokter werden de baan opgeroepen voor Sinner, die aan leek te geven dat hij zich duizelig voelde. De Italiaan ging daarna even van de baan en werd in de kleedkamer enkele minuten behandeld. Sinner leek op te geven, maar meldde zich even later toch weer op het Centre Court.

Medvedev zorgt voor verrassing

De derde set ging uiteindelijk via een tiebreak naar Medvedev, die Sinner niet op zag geven. Sterker nog: de vierde set ging in rap tempo met 6-2 naar de Italiaanse nummer 1 van de wereld. Toch leek de pijp wel leeg tegen het einde. Op 2-1 brak Medvedev de Italiaan en die break verzilverde hij in zijn eigen game. Dat was nog een spannende met vijf keer deuce, daarna was het verzet van Sinner gebroken. Medvedev won zijn twee laatste servicegames op love. Dus ligt Sinner er net als zijn vriendin uit.

Opgave van vriendin

Hij zag namelijk een dag eerder vanaf de tribune hoe zijn vriendin Anna Kalinskaya op dezelfde baan het einde van haar wedstrijd niet haalde. De Russische speelde in de vierde ronde tegen Elina Rybakina en moest bij een 6-3, 3-0 achterstand opgeven met een schouderblessure.

Dat zorgde voor tranen bij de Russische en een sippe blik bij Sinner, die in de spelersbox zat om Kalinskaya aan te moedigen. Hij bezocht de hele week de wedstrijden van zijn vriendin. Kalinskaya had eerder overigens een relatie met tennisser Nick Kyrgios. Op Roland Garros maakte de Italiaanse toptennisser bekend dat de twee een setje zijn.