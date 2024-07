Liefdesdrama op Wimbledon: Jannik Sinner ziet zijn vriendin huilend van de baan lopen

Een vervelend moment voor de Russische tennisster Anna Kalinskaya. Ze moest tijdens haar partij in de vierde ronde tegen Elina Rybakina met een blessure opgeven in de tweede set. Haar vriend Jannik Sinner, de nummer één van de wereld bij de mannen, zag het met lede ogen aan.

Sinner bereikte zondag door een simpele zege op Ben Shelton de kwartfinales en hoopte dat zijn vriendin maandag hetzelfde kon doen. Haar taak was wel heel zwaar, want Kalinskaya spelde tegen de als vierde geplaatste Elena Rybakina, die in 2022 Wimbledon al een keertje won. Toch begon ze erg sterk en dat kwam mede door de steun van haar vriend, die op de tribune zat om haar aan te moedigen.

De Russische kwam met 3-1 voor, maar verloor toen maar liefst acht games op rij. Dat was niet zomaar, want Kalinskaya kreeg tijdens de partij last van haar schouder. Bij een 3-6, 0-3 achterstand besloot ze er de brui aan te geven en gaf ze op. Een sippe Sinner moest vanaf de tribunes lijdzaam toezien hoe zijn vriendin de wedstrijd niet kon uitspelen. Kalinskaya was in tranen na haar opgave.

Sinner maakte vorige maand tijdens Roland Garros bekend dat hij en Kalinskaya een setje zijn. De Italiaan praat niet graag over zijn privéleven, maar draaide niet om de hete brij heen toen hem werd gevraagd of de twee aan daten zijn.

Wel gaf hij aan er verder niets meer over te zeggen, maar waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dus begon hij enkele weken later tijdens een speech na zijn toernooiwinst in Halle zelf over zijn vriendin, die op hetzelfde moment een finale speelde.

Ex van Nick Kyrgios

Overigens is het niet de eerste keer dat Kalinskaya aan het daten is met een collega. Eerder had ze een relatie met de Australiër Nick Kyrgios, die vooral bekendstaat om zijn capriolen naast de baan. Chiara Passari, een andere ex van Kyrgios, beweerde tijdens haar relatie met de tennisser overigens dat Kalinskaya 'gek' is.

