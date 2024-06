Lucky loser Gijs Brouwer kan in Mallorca niet stunten tegen voormalige wereldtopper

Tennisser Gijs Brouwer is in de eerste ronde van het grastoernooi van Mallorca blijven steken. De Nederlander verloor in twee tiebreaks van de Italiaanse veteraan Fabio Fognini.

Brouwer werd op het laatste moment als lucky loser tot het toernooi toegelaten. De nummer 190 van de wereldranglijst hield in de eerste set tot 6-6 gelijke tred met Fognini, maar verloor daarna de tiebreak. In de tweede set brak Brouwer meteen de service van de mondiale nummer 97. De Italiaan kwam echter snel weer langszij en won ook de tweede set na een tiebreak.

De Nederlander verraste twee weken geleden nog door de kwartfinale te halen in Rosmalen. Dat terwijl hij eerst nog kwalificaties moest spelen. Brouwer strandde uiteindelijk tegen de Fransman Ugo Humbert.

Geen Wimbledon

Voor de tennissers staat deze weken alles in het teken van Wimbledon, maar daar zal Brouwer niet actief zijn. Hij stond te laag op de wereldranglijst om mee te doen aan het kwalificatietoernooi. Vorig jaar debuteerde de Nederlander nog op het heilige gras in Londen. De Duitse topper Alexander Zverev was toen in de eerste ronde te sterk.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp doen volgende week wel mee aan het derde grandslamtoernooi van het jaar. Zij wisten zich rechtstreeks te plaatsen. Bij de vrouwen doet Arantxa Rus mee. Deze week worden de kwalificatierondes gespeeld en hopen een aantal Nederlanders ook nog het hoofdtoernooi te halen. Dat lukte grasspecialist Tim van Rijthoven overigens niet.