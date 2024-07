Primeur voor ABN AMRO Open: tennistoernooi in Rotterdam strikt Carlos Alcaraz

Het ABN Amro Open heeft een absolute topper toegevoegd aan de line-up voor volgend jaar. Carlos Alcaraz, kersvers winnaar van Wimbledon, maakt voor het eerst zijn opwachting bij het tennistoernooi in Rotterdam Ahoy. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is uiteraard enorm blij met het vastleggen van Alcaraz, die al jarenlang hoog op het lijstje stond. "Met vier grandslamtitels achter zijn naam op slechts 21-jarige leeftijd hoort hij bij de meest spectaculaire talenten ooit. De hoogste tijd dus dat hij op het ABN AMRO Open te zien is", aldus Krajicek, die eerder Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld al strikte.

Grote naam voor ABN Amro Open: Jannik Sinner verdedigt zijn titel in Ahoy Jannik Sinner verdedigt begin februari zijn titel op de ABN Amro Open in Rotterdam. Dat bevestigt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Italiaan is op dit moment de nummer twee van de wereld.

Sinner won afgelopen februari het ABN AMRO Open en verdedigt in 2025 dus zijn titel. Met Alcaraz van de partij zal dat een zware taak worden. "Sinner en Alcaraz zijn de twee spelers die de komende jaren het tennis kunnen domineren", denkt Krajicek. De tennissers verdeelden dit jaar alle grandslams: Sinner de Australian Open en Alcaraz Roland Garros en Wimbledon. "We zijn daarom bijzonder trots dat we ze straks allebei mogen verwelkomen."

Prijzengeld Wimbledon 2024 | Dit miljoenenbedrag verdiende Carlos Alcaraz met zijn titel Carlos Alcaraz verpulverde zondag in de finale van Wimbledon Novak Djokovic en daarmee pakte hij voor het tweede jaar op rij de titel op het heilige gras. De Spanjaard verdiende daarmee niet alleen zijn vierde grandslamtitel, maar ontvangt ook nog een aantal miljoenen aan prijzengeld op zijn bankrekening.

Juan Carlos Ferrero, de coach van Alcaraz, kan zijn pupil tips geven. Hij speelde zes keer in Ahoy en behaalde in 2004 de finale. "Ik ben blij dat Carlos dit keer ervoor kiest om na de Australian Open naar Europa af te reizen", zegt Krajicek.

ABN AMRO Open 2025

De 52e editie van het ABN AMRO Open vindt plaats van 1 tot en met 9 februari. Roger Federer en Arthur Ashe zijn met ieder drie titels recordhouder.