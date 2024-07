Speelschema Wimbledon 2024 | Lastige klus voor Novak Djokovic in tweede ronde?

Wimbledon is maandag begonnen. De drie Nederlandse deelnemers Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus vlogen er allemaal uit in de tweede ronde. Wat doet Novak Djokovic op donderdag, in een lastige klus tegen 'thuisspeler' Jacob Fearnley. Dit is het programma op Wimbledon op 4 juli.

De Servische nummer twee van de wereld haalde Wimbledon maar net aan, nadat hij was geopereerd aan zijn meniscus. Daar liep hij een kwetsuur aan op tijdens Roland Garros. Sindsdien speelde hij geen echte wedstrijd meer. Maar in de eerste ronde was daar niks meer van te zien. In twee uurtjes rekende hij in straight sets af met de Tsjech Vit Kopriva.

Alexander Zverev, Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas beleven heerlijke start op Wimbledon Wimbledon is ook voor Alexander Zverev begonnen. De Duitser nam het dinsdagmiddag op tegen Roberto Carballes Baena en liet de Spaanse nummer 64 van de wereld compleet kansloos op het heilige gras: 6-2, 6-4, 6-2. Niet veel later boekten ook Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas hun eerste zege op het wereldberoemde tennistoernooi.

Hoe laat Djokovic?

In de tweede ronde krijgt Djokovic met de Brit Jacob Fearnley wellicht een lastigere kluif. De 22-jarige Engelsman staat weliswaar 'maar' op plek 277 van de wereld, maar kan rekenen op steun van het Engelse publiek. Al is het de vraag of de tennisfans niet vooral ook voor Djokovic zijn. Rond de klok van 14.30 uur begint de wedstrijd op centre court. Regen kan dus geen spelbreker zijn vandaag.

