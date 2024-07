Speelschema Wimbledon 2024 | Paula Badosa moet vriend Stefanos Tsitispas revancheren, ook Jannik Sinner in actie

Wimbledon is maandag begonnen. De drie Nederlandse deelnemers Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus vlogen er allemaal uit in de tweede ronde. Maar het toernooi gaat gewoon door mét onder andere Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Dit is het programma op Wimbledon op 5 juli.

Bij de mannen spelen vrijdag alle toppers, min Novak Djokovic. De Serviër speelde donderdag zijn tweede ronde en won die nét te afgetekend, vond hij zelf. Vrijdag is het de beurt aan Jannik Sinner. De Italiaanse nummer één van de wereld speelt bij de laatste 32 tegen Miomir Kecmanovic, die in de tweede ronde Tallon Griekspoor uitschakelde.

Dramatische dag op Wimbledon compleet: ook Tallon Griekspoor uitgeschakeld na spannende vijfsetter De derde dag van Wimbledon is voor de Nederlandse tennissers op een enorme deceptie uitgelopen. Tallon Griekspoor liet zich in de tweede ronde na een rollercoaster verrassen door de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-4, 6-7 (7), 6-1, 2-6, 3-6. Griekspoor was na de nederlagen van Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus eerder op de dag de laatste Nederlandse speler in het enkelspel.

Toppers

Sinner sluit de dag af op Wimbledon, want zijn wedstrijd begint pas rond de klok van 18.00 uur. Daarvoor zit de Spanjaard Carlos Alcaraz in het schema. Hij neemt het op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. Ugo Humbert, verantwoordelijk voor de uitschakeling van Botic van de Zandschulp, opent de dag in Londen met zijn partij tegen de Amerikaan Brandon Nakashima.

Paula Badosa

Paula Badosa zag donderdag een grote verrassing bij de mannen. Haar vriend Stefanos Tsitsipas verloor verrassend in de tweede ronde van Wimbledon. Kan Badosa wel zorgen dat het Engelse avontuur van het koppel nog even doorzet? De Spaanse speelt vanaf 12.00 uur (als de regen niet dwarszit) tegen Daria Kasatkina.

Dit zijn Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa, het meest besproken koppel op Wimbledon Ze zijn hét populairste tenniskoppel ter wereld, de Griek Stefanos Tsitsipas en de Spaanse Paula Badosa. De twee begonnen in mei 2023 met daten, maakten een jaar later bekend uit elkaar te zijn en besloten na een paar weken tóch weer samen te willen zijn. Dit is 'Tsitsidosa'.

Jasmine Paolini en Coco Gauff

Bij de vrouwen zijn de partijen tussen Jasmine Paolini (finaliste op Roland Garros) en Bianca Andreescu en die tussen Coco Gauff en Sonay Kartal ook in het oog springende wedstrijden op vrijdag.

Speelschema Wimbledon (mannen)

Speelschema Wimbledon (vrouwen)

