Tallon Griekspoor wordt op laatste moment gekoppeld aan lucky loser op Wimbledon

Tallon Griekspoor zou het maandag opnemen tegen Pablo Carreño Busta in de eerste ronde van Wimbledon, maar kent opeens een andere tegenstander. De Spanjaard heeft zich teruggetrokken.

Zijn nieuwe tegenstander is Daniel Galan uit Colombia. Galan mag op het laatste moment dus als lucky loser meedoen aan het tennistoernooi in Engeland. Griekspoor krijgt het alleen maar zwaarder op papier, want Carreno Busta was de nummer 799 van de wereld. Galan staat op de 103e plek.

Wimbledon is op maandag 1 juli begonnen in Londen, nadat er vorige week al kwalificatiewedstrijden werden gespeeld. Galan werd destijds in de laatste kwalificatieronde uitgeschakeld door de Roemeen Radu Albot, maar mocht als lucky loser toch blijven hopen op een plekje in het hoofdtoernooi.

Griekspoor is de nummer 27 van de wereld en dus nog altijd de favoriet voor de zege. Hij is een van de drie Nederlanders die meedoet aan het grandslamtoernooi. Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus komen ook allemaal direct op maandag in actie.