Vrees voor ernstige blessure Carlos Alcaraz: tennisser in golfkarretje weggereden

Carlos Alcaraz heeft geblesseerd opgegeven op de Rio Op. De Spaanse tennisser verzwikte z'n enkel in de eerste ronde tegen de Braziliaan Thiago Monteiro en moest al na twee games opgeven.

De nummer twee van de wereld liep de blessure al in de eerste game op. Hij probeerde er nog wat van te maken in de tweede game, maar voelde al snel dat het niks meer werd. Hij werd gebroken, liep naar tegenstander Monteiro en schudde zijn hand, ten teken dat hij de wedstrijd opgaf.

Vervolgens strompelde Alcaraz richting de kleedkamers. Buiten het stadion werd hij opgewacht door een golfkarretje, die hem wegreed. Hij kon niet meer fatsoenlijk zelf lopen. "Ik ga mijn enkel laten onderzoeken om te kijken of het iets ernstigs is of niet. Ik voelde me in ieder geval slecht", zei Alcaraz na afloop.

'Daarom besloot ik te stoppen'

"De eerste indruk was dat het slecht is. Ik voelde meteen pijn toen ik neerging. Dat gevoel ging niet meer weg, ook niet na een paar punten spelen. Ik kon niet lekker bewegen en toen wist ik eigenlijk dat het onmogelijk was om door te gaan. Ik was bang dat het alleen maar erger zou worden als ik door zou spelen, daarom besloot ik op te geven."

Netflix Slam op de tocht?

Mocht de blessure ernstig zijn, dan is dat voor zowel hem als de organisatie van een lucratief oefentoernooitje in Saoedi-Arabië zuur. Hij zou op 3 maart tegen zijn landgenoot en tennislegende Rafael Nadal tennissen in de Netflix Slam. In maart hoopt Alcaraz ook zijn titel op Indian Wells te verdedigen. De eerstvolgende grandslam is Roland Garros op 20 mei.

Veelvoorkomende blessure

Een enkelblessure op gravel is veelvoorkomend. Tennissers kunnen op die bruine ondergrond glijden, maar als ze hun voet verkeerd neerzetten, klapt die enkel vaak dubbel.