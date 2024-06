Wimbledon kondigt record aan prijzengeld aan, maar Rafael Nadal kan de miljoenen vergeten

Wimbledon heeft donderdag bekendgemaakt dat de tennissers volgende maand op het heilige gras om een gigantische prijzenpot gaan strijden. In totaal staat er liefst vijftig miljoen pond op het spel. Nooit was de prijzenpot hoger. Wie daar in ieder geval niet van zal profiteren is Rafael Nadal.

Carlos Alcaraz en Marketa Vondrousova waren vorig jaar de winnaars in het enkelspel. Zij kregen voor de eindzege toen omgerekend bijna 2,8 miljoen euro. Geen misselijk bedrag, maar het winnen van het belangrijkste toernooi van het jaar levert volgende maand nog een stuk meer op. De winnaar van het toernooi bij de mannen en de vrouwen mag dan namelijk ruim 3,2 miljoen euro bijschrijven. Een stijging van bijna vijftien procent.

In totaal komt de prijzenpot van het hele toernooi uit op vijftig miljoen pond. Dat is omgerekend 59,2 miljoen euro. Het totale prijzengeld is daarmee zo'n twaalf procent hoger dan tijdens het toernooi van 2023.

Nadal loopt het geld mis

Het is in ieder geval zeker dat Rafael Nadal geen deel van de prijzenpot op zijn bankrekening hoeft te verwachten. De Spanjaard liet eerder op de donderdag weten dat hij Wimbledon aan zich voorbij laat gaan om zich te richten op de Olympische Spelen. Dat toernooi wordt gespeeld op de gravelbanen van Roland Garros in Parijs. Nadal vindt het niet slim om in korte tijd meerdere keren te switchen van ondergrond.

De Spanjaard gaat in Parijs dubbelen met landgenoot Carlos Alcaraz, die vorige week Roland Garros wist te winnen. Nadal deed ook mee in Parijs, maar de veertienvoudig kampioen verloor in de eerste ronde van Alexander Zverev. De Duitser haalde uiteindelijk de finale, maar verloor dus van Alcaraz.

Wimbledon 2024

Wimbledon begint op maandag 1 juli en duurt tot en met zondag 14 juli. Dat betekent dat de finale van het toernooi op dezelfde dag is als de EK-finale.