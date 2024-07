Diede de Groot wint Wimbledon van landgenote en pakt 23ste grandslam, waarvan zestien op rij

Diede de Groot zet haar hegemonie voort. De rolstoeltennisster won zaterdagmiddag op Wimbledon haar zestiende grandslamtitel op rij. Tegen landgenote en voormalig dubbelpartner Aniek van Koot won de onbetwiste nummer 1 van de wereld met 6-4 6-4. Dat betekende een uitbreiding van haar record van meeste grandslamzeges.

De Groot won het meest pretigieuze tennistoernooi zonder ook maar een set af te staan. In haar carrière verloor ze slechtst één wedstrijd in het enkelspel op Wimbledon, in 2019. Toen was Van Koot haar in de finale wél de baas. Nu werd zij echter prooi voor De Groot, die daarmee haar 23ste grandslamtitel in de wacht sleepte. Zestien daarvan behaalde ze op rij, sinds ze in 2020 de US open won.

Dubbelspel

Haar eerste grandslam won De Groot in 2017, dat was toen ook Wimbledon. Het jaar erop won ze ook de andere drie grote tennistoernooien. Sindsdien verloor ze dus enkel de Wimbledon-finale in 2019, maar ook in eerdere rondes van de Australian Open en Roland Garros in het jaar erop. Wimbledon werd dat jaar niet gespeeld vanwege het coronavirus, maar sinds de US Open van 2020 verloor ze dus geen wedstrijd meer op een Slam.

Ook in het dubbelspel kan De Groot een nieuwe titel bijschrijven. Zondag speelt ze de dubbelfinale met Jiske Griffioen. Daarin treft het duo Yui Kamiji en Kgothatso Montjane, die als eerste geplaatst zijn voor het toernooi. Weten de Nederlanders te winnen, betekent dat de twintigste grandslamtitel in het dubbelspel voor De Groot. Overigens moet ze even wachten om daarna de volgende grandslam te winnen, want de US Open voor rolstoeltennissers vindt dit kalenderjaar niet plaats. De Paralympische Spelen zijn immers tegelijkertijd met het tennistoernooi.