'Wow, dat ik dit nog mag hebben in mijn leven': turnster Sanne Wevers glundert

Sanne Wevers is ontzettend happy dat ze naar haar derde Olympische Spelen mag. De 32-jarige turnster is opgenomen in de Nederlandse selectie en mag dus dromen van een herhaling van haar gouden medaille in Rio de Janeiro. En dat nadat ze een tijdje uit haar sport verdwenen was. "Ik had die break echt nodig", zegt ze tegen Sportnieuws.nl.

Na de Olympische Spelen van Tokio in 2021 was Wevers het vuur verloren. Ze nam afstand van haar sport en keerde afgelopen jaar terug. Nu mag ze TeamNL weer vertegenwoordigen op de Spelen in Parijs deze zomer. "Echt supergaaf", zegt ze tegen deze site. "Ik ben superblij dat het gelukt is."

'Dat was erg lastig': zware blessure Eythora Thorsdottir gooide roet in het eten van Nederlandse turnselectie De blessure van Eythora Thorsdottir in de Nederlandse turnselectie gaf bondscoach Jeroen Jacobs wel wat hoofdpijn. Dat gaf hij toe tijdens de presentatie van de turnsters die naar de Olympische Spelen in Parijs gaan. Thorsdottir, normaal gesproken vaste waarde, is er niet bij.

Goud en gemiste feestjes

Op haar eerste Spelen, in 2016 in Rio, won ze goud op de balk. In Tokio was het voor haar en de andere sporters een totaal andere ervaring vanwege het coronavirus. "Toen hadden we wel het gemis van alle feestjes die er toch wel bij horen. Het is mooi om nu naar Parijs te mogen en het te beleven als weer een compleet nieuwe Spelen."

'Die vibe'

Waar kijkt Wevers vooral naar uit? "Het hele gevoel. Dat iedereen in die vibe zit om er een mooi evenement van te maken en top te presteren. Het is ook nog eens in een stad als Parijs, dat is fantastisch. Het worden hele mooie Spelen", weet ze zeker. Ze bracht met het Nederlandse team al vijf weken door in de Franse hoofdstad.

'Break had ik echt even nodig'

Want ze is weer helemaal terug in 'haar' sport. Na een periode waarin ze er echt even uit moest, hervond ze 'nieuwe energie', zoals ze zelf zegt. "Ik had die break echt even nodig. Om nu weer heel erg te kunnen genieten van mijn sport en te kunnen voelen dat ik dit weer mag doen."

'Dat ik dit nog mag hebben in mijn leven'

Het voelt heel goed voor Wevers en dat is belangrijk, zegt ze. "Zo voelt het ook echt voor mij. Dat ik denk van: wow, dat ik dit nog mag hebben in mijn leven. Ik weet dat het een keer stopt, maar voor mij is het nu heel waardevol om het allemaal nog te kunnen doen. Daar geniet ik elke dag van."

Stoppen met turnen

Wevers is 32 en werkt dus al toe naar haar turnpensioen. Parijs zijn sowieso haar laatste Spelen, weet ze. Maar wanneer ze er precies een einde aan knoopt, weet ze nog niet. "Of het al meteen na de Spelen klaar is, is moeilijk te zeggen. Het ligt eraan hoe ik me dan voel."

Ketting Sanne Wevers

Bij het inpakken van haar laatste olympische koffer om naar Parijs te gaan, gaat één bijzonder item sowieso mee. "Een kettinkje", zegt Wevers mysterieus. Ze wil er niet te veel over zeggen, maar dat het van waarde is laat ze duidelijk blijken. "Die heb ik van een dierbare gekregen, dus die is heel belangrijk voor me. Ik heb 'm ook om tijdens het turnen."