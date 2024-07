'Dat was erg lastig': zware blessure Eythora Thorsdottir gooide roet in het eten van Nederlandse turnselectie

De blessure van Eythora Thorsdottir in de Nederlandse turnselectie gaf bondscoach Jeroen Jacobs wel wat hoofdpijn. Dat gaf hij toe tijdens de presentatie van de turnsters die naar de Olympische Spelen in Parijs gaan. Thorsdottir, normaal gesproken vaste waarde, is er niet bij.

De 25-jarige turnster brak een paar maanden geleden haar enkel en is er dus niet bij. Ze was er wel bij in Rio de Janeiro en Tokio. Nu gaat ze niet mee naar Parijs. "Dat zij er tussenuit gevallen is, vond ik heel lastig", was de bondscoach dinsdag eerlijk.

'Plan moest anders'

Hij had een heel plan klaarliggen, mét Thorsdottir in de ploeg. "De kwalificaties waren geweest, dus er was een team te vormen. Daarna hebben we de consequenties besproken, want we wilden eigenlijk het team bij elkaar houden. Door het uitvallen van Eythora, moest dat plan anders ingevuld worden."

'Zij heeft dat gat perfect ngevuld'

Thorsdottir was een belangrijke kracht op het onderdeel sprong. "Daar misten we dus iets", zei Jacobs. "Alle sporters konden een andere keuze gaan maken. We hebben alles goed door gekauwd en doorgesproken en uiteindelijk zijn we bij ons plan gebleven. Lieke Wevers heeft het gat van Eythora eigenlijk perfect ingevuld."

'Heel blij met dit team'

Jacobs kwam tot een ploeg met de volgende vijf turnsters: de tweelingzusjes Sanne en Lieke Wevers, Sanna Veerman, Vera van Pol en Naomi Visser. "Ik ben heel blij met dit team. Als je kijkt naar de scores, is het hetzelfde team als op het WK. Toevalligerwijs kwam het aardig uit met de toestellen waar Eythora goed op was en waar Lieke goed op is."

'Dat is de vraag'

De bondscoach vraagt zich hardop af of de selectie wel zo anders was geweest als iedereen fit was geweest. "We hadden blessures, maar of het anders was geweest zonder blessures, is maar de vraag", is hij eerlijk. "De afgelopen twee wedstrijden zaten we op een gemiddelde van 160 punten. Daarmee mikken we op onze doelstelling: de top-acht halen en zoveel mogelijk individuele finales."

Selectie Nederlandse turnsters op Spelen

Vera van Pol

Sanna Veerman

Naomi Visser

Lieke Wevers

Sanne Wevers

Sanne Wevers won op de Spelen van 2016 een gouden medaille op balk.