'Is iets magisch': dolblije Lieke Wevers dankzij 'bijzondere comeback' haar tweelingzus Sanne achterna

Lieke Wevers is geselecteerd voor de Olympische Spelen in Parijs. De Nederlandse turnster moest van ver komen, maar zag zich terug op de lijst van de bondscoach. En dus gaat ze haar tweelingzus Sanne achterna. "Er zit hopelijk heel veel genieten bij", zei ze tegen Sportnieuws.nl.

Voor Wevers (32) is het überhaupt al een klein wonder dat ze de Spelen gehaald heeft. Na een break, waarin ze zichzelf als turnster opnieuw leerde ontdekken en waar ze even ontsnapte uit de turnwereld die was ontploft in Nederland, is ze binnen een jaar terug op olympisch niveau.

'Bijzondere comeback'

"Echt supergaaf, ik ben heel blij dat ik in het team zit", zei Lieke Wevers tegen Sportnieuws.nl. "Dat het me in één jaar gelukt is om me terug te werken op olympisch niveau. Dat is voor mij een bijzondere comeback en ook supermooi om het nog een keer te mogen beleven."

Tweelingzus

Ze was er, net als haar tweelingzus Sanne, al bij in Rio (2016) en Tokio (2021). Maar deze keer in Parijs wordt anders. "Tokio was echt minder. Iedereen is er nu weer echt klaar voor om die olympische spirit weer écht te te beleven. Er zit hopelijk veel genieten bij. Dat olympische gevoel is bijzonder."

'Er gebeuren altijd bijzondere dingen'

Als ze dat gevoel moet omschrijven, vindt ze het moeilijk om de juiste woorden te vinden. "Het is iets magisch, iets extra's. Het haalt in sommigen echt het beste naar boven. Er gebeuren op de Spelen altijd bijzondere dingen. Dat voel je in elke vezel van je lijf. Dat gaat heel ver."

'Een pak havermout'

De zusjes Wevers beleefden de voorbereiding op de Spelen al in Parijs, waar ze vijf weken verbleven. "Ik ben al twee maanden niet thuis geweest, dus ik weet inmiddels wat ik in m'n koffer moet doen. Normaal gesproken een pak havermout en een goed kussen, maar dat hebben we nu allemaal al daar."

'Make-upjes en een geurkaars'

Dus benut ze die ruimte in haar koffer voor 'gezellige dingen', zoals ze zelf zegt. "Kleine dingetjes, zoals make-upjes en haardingetjes. Maar ik houd er ook van om gezellige dingen mee te nemen, zoals een geurkaars en wat fotootjes. Ik wil het daar toch ook een beetje eigen maken. We zitten toch een tijd in Parijs."