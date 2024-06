Chaos nog voor titelgevecht: Anthony Joshua en Daniel Dubois willen op de vuist tijdens interview

Anthony Joshua en Daniel Dubois hebben een interview voor hun gevecht op een haar na uit de hand laten lopen. De twee zwaargewichten gaan op 21 september tegen elkaar de ring in, maar Joshua wilde de eerste stoten donderdag al uitdelen.

Het interview verliep eerst nog rustig, totdat Dubois volgens Joshua 'respectloos gedrag' vertoonde. Eerstgenoemde gaf aan dat hij nu al op de vuist wilde en daar was Joshua niet van gediend. Hij stond op en wilde Dubois te lijf gaan, maar presentatoren en stewards voorkwamen dit. "Wil je deze stoel in je gezicht hebben", was nog een van de zinnen die Joshua richting Dubois uitsprak.

Titel na 'cadeautje'

Joshua en Dubois zouden eerst gewoon tegen elkaar vechten, maar door een 'cadeautje' van Oleksander Usyk werd dit een titelgevecht. De Oekraïner deed afstand van zijn IBF-kampioensgordel, waardoor die naar de winnaar van Dubois tegen Joshua die titel krijgt. Op 21 september zal die partij plaatsvinden in het Engelse Wembley Stadium.

Carrière Joshua

Joshua vocht al meerdere grote partijen in de ring en staat bekend als een van de bekendste zwaargewichten van het moment. Zo versloeg hij Francis Ngannou, won hij van Joseph Parker en zegevierde hij tegen Vladimir Klitschko. De Engelse Joshua verloor wel van grote namen als Usyk (twee keer) en Andy Ruiz. Nu is het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij het tegen Dubois opneemt.

Carrière Dubois

Ook Dubois vocht al een hele hoop partijen in de zwaargewichtdivisie. Hij ging ook ten onder tegen Usyk, maar hij won bijvoorbeeld van de Nederlander Ricardo Snijders en AJ Carter.