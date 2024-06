Olympisch bokskampioene Claressa Shields daagt Jake Paul (vriend van Jutta Leerdam) uit: 'Ik trap hem scheel'

De Amerikaanse vrouwelijke bokser Claressa Shields daagt Jake Paul uit voor een gevecht. De 29-jarige meervoudig wereldkampioene lijkt het te menen ook. Ze heeft namelijk de pik op de vriend van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam.

Al enige tijd geeft Shields, die in meerdere gewichtsklasses uitkwam, af op Paul en andere boksers die de sport vooral als entertainment zien. Gevechten tussen influencers, celebrity boxing, meligheid in de ring: van dat alles is Shields niet gediend. Alhoewel Paul voor zijn laatste gevechten wel professionele (ex-)boksers uitkoos, is hij ook van plan te vechten tegen Mike Tyson. Die is dertig jaar ouder dan Paul. Dat soort dingen zint Shields dus niet.

Geen goede bokser

Tegen TMZ zegt ze: "Mijn aanbod is nog steeds geldig voor Jake Paul, als hij met mij wil matten. Ik denk niet dat hij een heel goede bokser is. Ik zal nooit zeggen of denken dat Paul mij in een bokspartij kan verslaan. Want dat kan hij niet." Volgens Express is het niet de eerste keer dat ze Paul expliciet uitdaagt. Vier jaar terug zei ze: "Ik, Claressa Shields, trap Paul onder zijn reet. Hij kan in de ring komen met me terwijl hij meer weegt dan ik. Maar ik trap hem helemaal scheel."

Mike Tyson

Pauls gevecht tegen Iron Mike Tyson zou in juli plaatsvinden en op Netflix worden gestreamd. Dat laatste is nog steeds het plan, maar de datum is veranderd. Vanwege medisch ongemak bij Tyson, waarvan hij moet herstellen, is 15 november de nieuwe datum.

Carrière van Claressa Shields

Shields werd bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen en die van 2021 in Rio in 2016 de kampioene. Op 27 juli knokt ze tegen Vanessa Lepage-Joanisse om de WBC-titel in het zwaargewicht.

