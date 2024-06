Rico Verhoeven is door het dolle heen bij volkslied van Nederland: 'Klaar om mee te doen'

Een groot deel van de Nederlandse bevolking kijkt vrijdagavond naar Oranje tegen Frankrijk op het EK voetbal 2024. Zo ook Rico Verhoeven, de kickbokser die bij de bond Glory al dik tien jaar ongeslagen is.

In een post op Instagram, in samenwerking met een elektronikamerk, laat Verhoeven zien dat hij helemaal tot leven komt als het Nederlandse volkslied wordt afgespeeld. "Als je er zo enorm klaar voor bent om mee te doen met het elftal", is het bijschrift. Daarna zien we beelden van de spelers van Oranje die meezingen met het Wilhelmus, gevolgd door Verhoeven.

Ook hij legt een hand op zijn hart en brult de woorden mee. Natuurlijk draagt hij een oranje shirt van het Nederlands elftal. Ook trekt hij een moeilijk gezicht, alsof hij met net zoveel passie meezingt als de Italianen bij hun volkslied.

Holland

Na afloop van het lied is hij zo opgepept, dat hij er een stukje schmink bij pakt en een Nederlands vlaggetje op zijn wang smeert. Ook komt er nog een Nederlandse driekleur aan te pas. Driftig zwaait Verhoeven met het vlaggetje. Dat is nog eens supporten!

Glory

Verhoeven heeft momenteel geen gevecht in zijn agenda staan. Eerder in 2024 won hij de Glory Grand Prix in het zwaargewicht, waardoor hij zijn lange ongeslagen reeks verlengde. De kans lijkt groot dat Levi Rigters of Antonio Plazibat de volgende is die een titelgevecht krijgt tegen Verhoeven. Die twee vechten bij Glory 95 tegen elkaar.

