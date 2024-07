Memphis Depay naar topclub? 'Het is de beste spits van Nederland'

De toekomst van Memphis Depay is nog onzeker. Atlético Madrid heeft het contract van de Nederlandse spits niet verlengt, en dus is hij transfervrij op te pikken. Maar kan hij nog mee in de Europese top, of kan hij beter voor het geld in Saoedi-Arabië gaan spelen?

Daarover ontstaat discussie aan tafel bij Vandaag Inside. Na een teleurstellend EK en bakken kritiek voor de 30-jarige spits zullen topclubs niet voor hem in de rij staan.

Memphis Depay krijgt steun van oud-internationals: 'Hij heeft helemaal niet zo'n slecht toernooi gespeeld' Memphis Depay speelde volgens velen een slecht EK in Duitsland, maar daar kan 54-voudig international Boudewijn Zenden zich niet in vinden. Ondanks dat de aanvalsleider slechts één doelpunt maakte, blijft de oud-prof positief over Memphis. "Niet terecht om hem daarop af te rekenen."

"Denken jullie dat Memphis nog een goede club krijgt?", is de vraag die Johan Derksen opgooit. "Nee", antwoordt René van der Gijp stellig. "Die krijgt geen goede club meer." Dick Advocaat denkt daar anders over.

"Als Memphis gewoon naar een goede club gaat, en dan heb ik het niet over Liverpool, maar dan is het een uitstekende spits", aldus Advocaat. "Maar wat is dan een goede club?", vraagt Van der Gijp zich af. "Tottenham Hotspur", reageert de trainer.

'Beste spits van Nederland'

"Nee joh, Dick, daar kan hij echt niet mee man. Dat tempo kan hij echt niet bijbenen", zegt Derksen. "Dit jaar is natuurlijk een flopjaar voor hem geweest", bekent Advocaat. "Maar als hij fit is, is het de beste spits van Nederland."

Depay kan ook zijn carrière gaan vervolgen in Saoedi-Arabië. "Ik denk dat dat het beste voor hem is", aldus Derksen. "Ik denk dat hij in die Engelse hoofdklasse niet meer meekan. Ik denk dat hij sowieso in de Europese top niet meekan. Turkije zou nog kunnen, maar hij kan beter de poen pakken in Saoedi-Arabië. Dan is hij helemaal uit de brand."