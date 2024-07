Memphis Depay krijgt steun van oud-internationals: 'Hij heeft helemaal niet zo'n slecht toernooi gespeeld'

Memphis Depay speelde volgens velen een slecht EK in Duitsland, maar daar kan 54-voudig international Boudewijn Zenden zich niet in vinden. Ondanks dat de aanvalsleider slechts één doelpunt maakte, blijft de oud-prof positief over Memphis. "Niet terecht om hem daarop af te rekenen."

Depay is één van de meest bekritiseerde jongens in de groep, door zijn houding maar ook door zijn prestaties. Zenden neemt het op voor Depay, die nog altijd in de race is voor de titel van all-time topscorer van Nederland. "Hij heeft niet eens zo'n slecht toernooi gespeeld. We moeten hem niet alleen afrekenen op zijn goals", zegt Zenden in gesprek met Sportnieuws.nl.

Hoog verwachtingspatroon

Volgens Zenden ligt het onder meer aan het hoge verwachtingspatroon van fans. Het Oranje-legioen zag Depay vaak uitblinken, waardoor mensen op een EK meer verwachten. Althans, dat denkt de 54-voudig international. "De verwachtingen liggen dermate hoog, dat hij het niet heeft kunnen waarmaken. Ik denk dat de verwachtingen veel hoger liggen dan terecht."

Andere rol van spitsen

De oud-speler van Chelsea, Barcelona en Liverpool is ervan overtuigd dat spitsen tegenwoordig een andere rol hebben. Hij haalt Alvaro Morata als voorbeeld aan. De EK-finalist maakte pas één doelpunt als spits van Spanje. "Vroeger maakte spits het verschil, maar tegenwoordig komt het meer van de '10' of flanken. Het is niet terecht om Memphis er dan wel op af te rekenen."

Teleurgesteld in gehele aanval

Jeremain Lens, 34-voudig international, denkt ook dat het te maken heeft met het verwachtingspatroon. "We hebben geen verwachtingen van spelers, waarvan we denken dat ze het toch niet waar kunnen maken. Onze aanvallers kunnen veel beter. Daarom zijn we toch allemaal wel een beetje teleurgesteld in ze."

De oud-speler van onder andere Sunderland, Fenerbahce, Besiktas en PSV is ook kritisch op topscorer Cody Gakpo. "Hij heeft zeker een aantal mooie doelpunten gemaakt, maar heeft ook niet alle wedstrijden top gespeeld. Ik denk dat geen enkele aanvaller een geweldig EK heeft gespeeld", aldus Lens, die onlangs een punt achter zijn voetbalcarrière zette.

