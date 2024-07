Ronald Koeman onthult hoe Oranje aanvallend gaat spelen tegen Engeland: 'Memphis Depay verdient krediet'

Ronald Koeman heeft uit de doeken gedaan hoe hij hoogstwaarschijnlijk aanvallend gaat spelen tegen Engeland. Het Nederlands elftal zal gewoon weer met Memphis Depay in de punt starten en Wout Weghorst op de bank. "Memphis Depay is mijn spits. Hij verdient ook mijn krediet."

De bondscoach van Oranje sprak die woorden tijdens een speciaal koffiemomentje met een select gezelschap van schrijvende journalisten. Valentijn Driessen van De Telegraaf was daarbij. 'De bondscoach beaamt dat Depay veel krediet krijgt', schreef de journalist. "Dat heeft niets te maken met hoe ik tien jaar geleden was en hoe ik nu ben. Ook de oude Koeman had Depay niet gepasseerd", zei Koeman die verder onthulde dat hij nog bij Oranje doorgaat tot en met het WK van 2026.

Koeman: 'Memphis kan beter, maar dat ligt ook aan anderen'

"Iedereen heeft zijn mening en roept maar wat", vervolgt Koeman over Depay. De aanvaller die tot nu toe op het EK één keer scoorde en verder nog niet heeft kunnen uitblinken. " Maar ik ben degene die de spelers elke dag meemaakt en op trainingen dingen ziet die anderen niet zien."

Toch geeft Koeman toe dat Nederland meer mag verwachten van de aanvaller. "Memphis kan beter, maar dat ligt ook aan anderen. Hij is onderdeel van het team. En soms wordt hij in moeilijke situaties aangespeeld. Dat wil hij zelf ook, maar kan beter. Nogmaals, dat heeft ook met het elftal te maken."

Memphis Depay in de spits, Wout Weghorst op de bank

Koeman bleef benadrukken dat Depay echt 'zijn spits' is. De goed uitgepakte wissel tegen Turkije, waarbij Wout Weghorst in de ploeg kwam en Depay meer als aanvallende middenvelder ging spelen, verandert daar niets aan. " We stonden achter, verwachtten dat wij veel aan de bal zouden zijn en zij naar achteren zouden lopen. Ik heb altijd gezegd dat ik het liefst met drie middenvelders speel. En Memphis is geen middenvelder. Alleen vroeg de situatie in de wedstrijd daarom. In principe is dit niets voor aan het begin van de wedstrijd. Als je – zoals wij willen – met buitenspelers wil spelen, dan heb je vier aanvallers."

En dus is wel duidelijk dat Koeman de transfervrije aanvaller weer in de punt van Oranje gaat zetten en dat Weghorst weer genoegen moet nemen met een rol als pinchhitter.

Koeman wil spits Memphis Depay tegen Engeland gaan zien

Het grenzeloze vertrouwen van Koeman in Depay betekent niet dat de bondscoach niet stevige gesprekken heeft gevoerd met zijn spits. "Ik vraag hem om diepe spits te zijn zoals hij dat bij Atlético Madrid was toen hij speelde. Dat moet hij nog toevoegen aan zijn spel bij Oranje. Niet alleen maar inzakken en willen meevoetballen. Want dan moeten anderen weer diep gaan. Ik ben nog steeds overtuigd van hem als spits."

Tegen Engeland moet het dan gebeuren voor Depay. "Als je Europees kampioen wil worden, moeten de spelers die iets extra's hebben er in wedstrijden als tegen Engeland gaan staan. En voor het spel bij een achterstand is Weghorst natuurlijk een veel betere spits dan Depay.

