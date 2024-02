Arne Slot over Feyenoord - AS Roma: 'We kunnen gewoon een fitte selectie opstellen'

Feyenoord kruist de degens met AS Roma voor de derde keer op rij in Europees verband. De eerste wedstrijd van de tussenronde van de Europa League wordt donderdagavond in De Kuip gespeeld. Arne Slot en Quilindschy Hartman blikten op de persconferentie vooruit op deze wedstrijd.

Dat Feyenoord al vaak heeft gespeeld tegen Roma is een feit, dat de Romeinen een taaie tegenstander zijn voor Feyenoord is dat ook. Tijd dus om eindelijk eens een keer te winnen, zou je zeggen. "Dat is zeker de bedoeling. Niet per se omdat het AS Roma is, maar wel omdat het een belangrijke wedstrijd is in de Europa League. Daar willen we verder in komen en dan moet je Roma uitschakelen", zei Hartman op de persconferentie.



De speelstijl van Roma is nogal wat veranderd sinds de komst van Daniele De Rossi, heeft dat nog effect op de benadering van Slot? "Ik ben niet zo geïnteresseerd daarin, want een speelstijl kun je altijd veranderen en dat blijft altijd een uitdaging. De grootste uitdaging is om de individuele kwaliteiten van AS Roma tegen te gaan en die hij hebben zij nogal veel daar", zei Slot.

Roma onder De Rossi

Wel gaf hij aan dat er wat verandering te zien is bij AS Roma sinds de komst van De Rossi, maar heel groot vindt hij dat niet. Het zijn nog steeds dezelfde elf spelers, toch zijn er wel verschillen. "Maar ik denk dat die minder groot zijn dan dat er graag uitvergroot wordt. Nog steeds worden dezelfde spelers neergezet met een trainer die er alles uit wil halen." Ook Hartman ziet verschillen. "Ik kijk vaak naar voetbal, dus heb best veel gezien. Ik zie dat ze nu wat aanvallender spelen dan eerst, maar alsnog zijn het gewoon enorm goede spelers dus veel verschil zal er niet echt zijn."

Moet er na twee uitschakelingen niet nog een rekening worden vereffend met de Romeinen? "Ik denk niet dat er veel spelers met zulke wraakgevoelens zullen lopen. Door spelers die we zijn kwijtgeraakt en onze blessures, zul je zien dat er weinig dezelfde spelers op het veld zullen staan dan de afgelopen twee jaar." Slot zelf spreekt ook niet over revanche. "Ik wil het woord revanche niet gebruiken, als ik voor de derde keer thuis tegen PSV speel en dan wil ik de derde keer wel winnen. Dus dat is nu ook zo met AS Roma, maar als we nu tegen een andere Europese club hadden gespeeld dan wilde ik hem even graag winnen. Het is nu ook niet meer dezelfde trainer, dat vind ik dan ook nog wel anders."

Fitheid selectie

De afgelopen dagen ging er een gerucht rond dat er een virus zou heersen bij Feyenoord, Slot liet al gauw weten dat van een epidemie geen sprake is. "We kunnen zeker gewoon elf fitte spelers opzetten. We hebben inderdaad wel veel mensen neergezet op de training die de Youth League hebben gespeeld. Maar er is geen griepvirus, dat is onzin. Alleen Lutsharel Geertruida en onze teammanger zijn ziek, dus wat dat betreft kan je zeggen dat het virus door de gehele selectie woeide. Maar verder heb ik geen zieken voor zo ver ik weet."

Buiten Geertruida zijn er nog meer vraagtekens: Quinten Timber en Santiago Giménez. Slot gaf over beide nog een update: "Quinten Timber verwacht ik er niet bij, Santiago Giménez wordt as we speak beoordeeld of hij er bij kan zijn. Het seizoen eindigt niet morgen dus we moeten rustig kijken of Giménez kan spelen. We moeten zien hij gaat trainen om te beoordelen hoe fit hij is."

Arne Slot over het wegzakken van Quinten Timber: 'Hij wist niet waar hij was' Feyenoord won woensdagavond van AZ met 2-0 en bereikte daarmee de halve finales van de KNVB Beker. Zorgen zijn er wel over Quinten Timber en aanvoerder Gernot Trauner. Timber moest met een brancard van het veld en Trauner voelde aan zijn hamstring. Vooral de blessure van Timber was ernstig, hij was bij bewustzijn maar wist niet waar hij was.

Hartman vs Dybala

Hartman zal zich op moeten gaan maken voor een duel met Paulo Dybala. De technische speler bij AS Roma hangt vaak op rechts en zwerft vanuit daar nogal over het hele veld. Hartman weet dat en had met Griezmann ook zo'n speler tegenover zich in de groepsfase van de Champions League. "Ik denk dat hij een speler is die niet bij één speler blijft, dus we zullen vast bij meerdere mensen moeten zitten om hem te analyseren. Daarbij is onze verdedigende linie goed intact gebleven ten op zichte van vorig jaar. Als je vaak samen speelt dan gaat dat automatisch beter natuurlijk. We krijgen al een poos weinig tegengoals, dus ik heb er vertrouwen in."