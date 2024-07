Ajax en Heerenveen vrezen code oranje en nemen maatregelen voor oefenwedstrijden

Ajax neemt dinsdag het zekere voor het onzekere vanwege het noodweer boven Nederland wat in de loop van de middag losbarst. De geplande oefenwedstrijd tegen de Belgische club STVV is vervroegd.

Ook Heerenveen - FC Dordrecht is vanwege code oranje op een eerder tijdstip gezet. De Amsterdammers nemen het in het Gelderse Oldebroek een half uur eerder op tegen de club uit Sint-Truiden, om 18.00 uur. Sc Heerenveen en FC Dordrecht treffen elkaar in het Friese Joure om 17.45 uur, een uur eerder dan gepland. Dat melden de clubs.

Noodweer

Het KNMI heeft voor het hele land code oranje afgegeven om zware onweersbuien die vanaf het einde van de middag over het land trekken. In Gelderland geldt dat vanaf 18.00 uur. In Friesland gaat de waarschuwing om 19.00 uur in.

'Schade en overlast'

"Door blikseminslag, wateroverlast, het omwaaien van voorwerpen en bomen en grote hagelstenen kan er schade en overlast ontstaan. Vooral voor buitenactiviteiten en het verkeer kunnen deze onweersbuien gevaarlijk zijn", aldus het weerinstituut.

Eerste wedstrijd verloren

Ajax begon vorige week aan het seizoen onder de nieuwe trainer Francesco Farioli. De eerste oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle werd met 1-0 verloren.

Code Oranje op woensdag

Woensdag is het ook code Oranje, maar dan vanwege het Nederlands elftal op het EK voetbal. Oranje speelt dan in Dortmund, vlak over de Duitse grens, de halve finale tegen Engeland. Er worden tienduizenden fans in de stad van Borussia Dortmund verwacht. Om 21.00 uur is de aftrap.