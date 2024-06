Álvaro Morata zorgt voor unieke EK-prestatie met doelpunt tegen Kroatië

Álvaro Morata heeft niet bepaald een reputatie van ijskoele afmaker, maar de spits van Spanje was zaterdag op het EK tegen Kroatië wél trefzeker. Het lijkt erop dat het rood-wit geblokte shirt van de Kroaten iets losmaakt bij Morata, want het was niet voor het eerst dat hij de ploeg van Luka Modric dwarszat.

Morata kon na bijna een half uur spelen ineens vrij doorlopen richting het Kroatische doel na een weergaloze pass van Fabián Ruiz. De spits heeft in zijn carrière vele grote kansen om zeep geholpen, maar wist deze keer wel raad met de vrije doortocht en schoot Spanje op voorsprong.

Doelpunt Spanje🚨!



29' Álvaro Morata



Spanje 1-0 Kroatië



Unieke prestatie

Morata zorgde daarmee overigens voor een unieke prestatie. De Spaanse spits scoorde namelijk voor het derde EK op rij tegen de Kroaten en nooit eerder scoorde een speler op drie verschillende toernooien tegen hetzelfde land.

Ook in 2016 opende hij de score in het duel tussen de twee landen in de groepsfase, maar toen won Kroatië alsnog met 2-1. Op het vorige EK troffen Spanje en Kroatië elkaar in de achtste finales. De Spanjaarden wonnen na verlenging met 5-3 en Morata zorgde voor de 4-3.

Op naar een ander record?

Morata heeft dit EK overigens ook de kans om nog een ander record te breken. De Spanjaard heeft in totaal nu zeven EK-doelpunten gemaakt. Daarmee is hij al de Spaanse speler met de meeste goals op een EK, maar hij kan ook nog Cesc Fabregas voorbijgaan als speler die bij de meeste goals betrokken is. Die scoorde drie keer en gaf vijf assists. Morata moet dus nog een goal maken of een assist geven om dat te evenaren.

