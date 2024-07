Aymeric Laporte neemt het met Spanje op tegen 'zijn' Frankrijk

Aymeric Laporte heeft inmiddels al 33 interlands voor Spanje achter zijn naam staan. Maar de centrale verdediger is eigenlijk een Fransman en speelde meer dan vijftig jeugdinterlands voor zijn geboorteland.

Laporte speelde liefst negentien interlands voor Jong Frankrijk, het hoogste jeugdelftal. Maar de verdediger, die lang bij Manchester City speelde, kwam vervolgens nooit in actie voor het Franse elftal. Bondscoach Didier Deschamps, die toen al aan het roer stond, zag hem nooit staan.



Toen Laporte flirtte met Spanje, werd hij toch opgeroepen voor het Franse elftal. In oktober 2016 zat hij in de selectie toen Frankrijk het opnam tegen Bulgarije en Nederland in de WK-kwalificatie, in 2017 zat hij nog eens bij de selectie toen de Fransen het opnamen tegen Spanje. Maar in geen van die drie wedstrijden kwam Laporte in actie.

Dan niet, dacht Laporte. In 2021 koos hij ervoor om voor het Spaanse elftal te gaan spelen, nadat hij tussen 2010 en 2018 in Spanje speelde. Laporte miste het eerste duel van Spanje op dit EK 2024, tegen Kroatië, maar was daarna telkens basisspeler.

Robin Le Normand

Tegen Albanië werd hij in de rust gewisseld voor Robin Le Normand, óók een Fransman. Hij is voor het duel met zijn thuisland geschorst. Hij doorliep nooit de Franse jeugdelftallen, omdat hij een laatbloeier te noemen is. Le Normand debuteerde in 2023 voor het Spaanse elftal en speelde inmiddels zestien interlands.

Frankrijk en Spanje staan dinsdag om 21:00 uur tegenover elkaar op het EK voetbal in Duitsland. Zij strijden om een plekje in de finale van komende zondag (ook 21:00 uur). Nederland en Engeland strijden woensdag voor het andere ticket voor de finale.

