Bartina Koeman is de vrouw van bondscoach Ronald: ondernemer, moeder van drie en open over avontuurtjes

Bartina Koeman (63) is de vrouw van Oranje-bondscoach Ronald Koeman (61). Ze kregen een relatie toen het fenomeen 'voetbalvrouw' nog niet zoveel aandacht kreeg als nu. Over Bartina is echter veel te vertellen: ze is ondernemer, de moeder van drie kinderen en helaas kampt ze momenteel met ernstige medische klachten.

De op 30 januari 1961 geboren Bartina Boddeveld ontmoette Ronald in de jaren tachtig. Ze werkte destijds in de schoenenwinkel van haar vader. Ronald speelde toen bij FC Groningen, waar hij in 1980 debuteerde in het betaald voetbal. Met elke transfer van Koeman naar een andere voetbalclub, verhuisde ze met hem mee. Zo belandde ze in Amsterdam, Eindhoven, Barcelona, Cascais, Manchester, Laren en Noordwijk. Ze trouwden in 1989 en hebben drie kinderen: Ronald junior, Debbie en Tim.

Dit is Ronald Koeman: van grote successen, droomvrouw en kinderen tot hartinfarct Bondscoach Ronald Koeman heeft in zijn succesvolle loopbaan vrijwel alles meegemaakt. Zo was hij speler en trainer bij de Nederlandse top drie, FC Barcelona en Oranje. Privé ging het niet altijd voor de wind. Zijn vrouw Bartina kampt met borstkanker en zelf kreeg hij een hartinfarct. Dit weten we over de bondscoach van het Nederlands elftal.

Geen liefde op het eerste gezicht

Over die beginperiode met Ronald zei Bartina dit tegen het Dagblad van het Noorden: "Het was geen liefde op het eerste gezicht. Het is gegroeid. Meestal zijn dat de beste liefdes! We zijn al 38 jaar samen. En we hebben het nog steeds zo leuk. Daar ben ik blij mee en dankbaar voor."

Ze spreekt warme woorden over het karakter van haar partner: "Ronald heeft weinig pretenties. Hij is makkelijk voor mij. Voor zichzelf is hij wel heel moeilijk, hij stelt hoge eisen aan zichzelf. Maar verder vindt hij veel goed en is hij erg lief voor me."

Vreemdgaan

Elke langdurige relatie kent ups en downs. Zo ging het ook bij het gezin Koeman. Samenleven met een topsporter bracht uitdagingen met zich mee: de atleet leefde volgens strenge regels, sloeg veel sociale gebeurtenissen over, had een strakke, door de club bepaalde agenda. Zo kon het gebeuren dat Bartina zich weleens eenzaam voelde.

Daarover biecht ze op: "Op een gegeven moment kwam ik iemand tegen en die vond ik zo leuk! Misschien kwam het ook omdat ik te weinig aandacht van Ronald kreeg op dat moment, dat ik daar wat meer op inging. Maar dat is ook weer vergeven en ligt achter ons."

Bartina Koeman, Ronald Koeman junior, Debbie Koeman, Ronald Koeman, Tim Koeman. Ronald Koeman speelde in augustus 1997 met Feyenoord tegen Lazio. © Getty Images

Andersom kon Ronald ook niet altijd de huwelijkse trouw vasthouden die ze elkaar hebben beloofd. En ook dat bedekt Bartina met de mantel der liefde: "Ronald is ook niet altijd een heilig boontje geweest, weet ik. Ronald heeft een hoop verleidingen moeten weerstaan en heeft misschien weleens een avontuurtje gehad. We hebben veel gepraat, we zijn heel open. Niet dat we een open relatie hebben, dat is het zeker niet."

Het leven als voetbalvrouw

Bartina geniet en heeft genoten van de deuren die opengaan als vrouw van een succesvolle voetballer en trainer. "We hebben in Portugal en Engeland gewoond", zegt ze. "We hebben mooie dingen van het leven gezien, we kennen luxe. We doen waar we zin in hebben!"

Ze ervaart graag andere culturen en heeft compassie voor mensen die worden getroffen door armoede, ziekte en politieke onrust. "Ik heb zoveel van de wereld gezien, van Afrika tot Japan, daar ben ik ook zo dankbaar voor. Dat komt allemaal door het voetballen."

Bartina Koeman, vrouw van bondscoach Ronald Koeman, openhartig over ziekte: 'De kanker is terug' Bondscoach Ronald Koeman wordt in de jacht op de Europese titel gesteund door zijn vrouw Bartina (63). Zij hoopt dat haar man het goed doet op het EK in Duitsland. "Dat alles een keer meezit", zegt Bartina, die onlangs te horen kreeg dat er weer kanker is geconstateerd bij haar.

De onderneming van Bartina

Bartina is sinds 2013 eigenaar van Skins Cosmetics Oosterbeek. Haar dochter Debbie werkte in elk geval in de begindagen mee in de zaak in Gelderland. Inmiddels heeft haar zoon Tim de dagelijkse leiding op zich genomen. Debbie zei over de rolverdeling dit tegen RTL: "Ik heb weer sterkere kanten op organisatorisch gebied en mijn moeder is weer sterker qua styling en hoe de winkel eruit gaat zien."

Zelf zei ze tegen Libelle: "Ik ben de creabea van ons drieën. Ik help met de inrichting, de etalages, de bloemen, dat vind ik heerlijk om te doen."

Borstkanker

Meerdere keren is Bartina getroffen door borstkanker. De eerste keer dat die diagnose werd gesteld, was in 2010. Na een operatie en chemokuur leek de ziekte met succes onderdrukt te zijn. Helaas keerde het in 2018 terug. En vijf jaar later was het weer mis: "Na nieuwe chemo’s is de kanker tot 2023 weggebleven. Maar vorig jaar zagen ze op een scan weer activiteit. Dus sinds een jaar zit ik weer in de medische molen. Mijn borstkanker is nu chronisch."

Ze heeft metastasis, oftewel uitzaaiingen in de wervelkolom. "Mijn fantastische arts in het AVL heeft me gezegd: ’Er zijn wel vier, vijf planken met medicijnen. Je kunt hier oud mee worden'', legt ze uit.

Ronald en Bartina Koeman kijken naar zoon Ronald junior, keeper bij Telstar © ProShots

EK voetbal 2024

Rondom het Europees kampioenschap voetbal 2024 in Duitsland zal Bartina uiteraard het werk van haar man volgen. Als speler werd Koeman in 1988 kampioen met Oranje. "Ik hoop zo dat Ronald deze keer wordt beloond voor z’n harde werken en dat hij heel ver gaat komen met het EK", zegt Bartina. "Bondscoach zijn doet hij echt uit liefde voor het vak, hij is een vakgek."

Koeman zag haar man met Oranje ternauwernood winnen van Polen tijdens de eerste wedstrijd op het EK. Dat zorgde na afloop voor mooie beelden vanaf de tribunes:

Groot cadeau voor jarige moeder Ronald Koeman: bondscoach viert eerste EK-overwinning met familie Ronald Koeman vierde de overwinning op Polen na afloop van de wedstrijd met zijn familie. Ook zijn jarige moeder zat op de tribune. Zij werd getrakteerd op de eerste EK-overwinning van Nederland.

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.