Groot cadeau voor jarige moeder Ronald Koeman: bondscoach viert eerste EK-overwinning met familie

Ronald Koeman vierde de overwinning op Polen na afloop van de wedstrijd met zijn familie. Ook zijn jarige moeder zat op de tribune. Zij werd getrakteerd op de eerste EK-overwinning van Nederland.

Koeman ging na afloop van de wedstrijd tegen Polen direct de tribune op. Daar vierde hij de overwinning met zijn familie. Zijn kinderen, kleinkinderen en jarige moeder waren allemaal aanwezig.

Niet alleen zijn moeder zal extra aandacht gekregen hebben. Ook Koeman zelf zal in het zonnetje worden gezet door zijn kinderen vanwege vaderdag. Toch zullen de kinderen, Ronald junior, Debbie en Tim, hem geen beter cadeau kunnen geven dat Wout Weghorst. De aanvaller scoorde het winnende doelpunt tegen Polen tijdens zijn invalbeurt.

Knuffelende Ronald Koeman zorgt met Wout Weghorst voor prachtige beelden: 'Ik denk altijd aan hem' Wout Weghorst vervulde zondag in Hamburg een hoofdrol bij Polen - Nederland. Als invaller bezorgde hij het Nederlands elftal een benauwde overwinning (2-1). Daar was bondscoach Ronald Koeman hem na afloop natuurlijk dankbaar voor.

Dat de familie Koeman erg close is blijkt wel uit foto's op sociale media. De familie gaat regelmatig samen uit eten of op vakantie. De bondscoach had dus al verwacht dat hij geweldige steun zou krijgen tijdens het EK.

"De hele familie leeft natuurlijk mee", vertelde hij eerder. "En het toernooi in Duitsland is vlakbij, dus we gaan fantastische support krijgen. Dat maakt het allemaal hopelijk nog specialer."

Zo leeft familie Koeman mee met Oranje: 'Onze moeder gaat ook naar een wedstrijd' Bondscoach Ronald Koeman kijkt uit naar het EK in Duitsland. Samen met zijn broer Erwin, die deel uitmaakt van de technische staf zal hij zijn ervaring delen. Maar ook de rest van de familie Koeman leeft mee. 'Onze moeder gaat ook naar een wedstrijd.'

Bartina, de vrouw van Ronald, werkt ook samen met twee van haar kinderen. Bartina is sinds 2013 eigenaar van Skins Cosmetics Oosterbeek. Haar dochter Debbie werkte in elk geval in de begindagen mee in de zaak in Gelderland.

Bartina is de vrouw van Ronald Koeman: ondernemer, moeder van drie en open over avontuurtjes Bartina Koeman (63) is de vrouw van Oranje-bondscoach Ronald Koeman (61). Ze kregen een relatie toen het fenomeen 'voetbalvrouw' nog niet zoveel aandacht kreeg als tegenwoordig. Toch zetten we Bartina nu in het zonnetje. Er is genoeg over haar te vertellen: ze is ondernemer en kampt momenteel helaas met medische klachten.

Inmiddels heeft haar zoon Tim de dagelijkse leiding op zich genomen. Debbie zei over de rolverdeling dit tegen RTL: "Ik heb weer sterkere kanten op organisatorisch gebied en mijn moeder is weer sterker qua styling en hoe de winkel eruit gaat zien."