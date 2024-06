Belgische EK-shirts zorgen voor verbijstering bij voetbalfans: 'Vrouwen moeten hier niet in spelen'

België speelde tegen Roemenië in kletsnatte shirts. En dat terwijl het niet eens regende. De Roemeense shirts bleven wel droog. Dat leidde tot verbazing van kijkers.

"Zijn de Adidas-shirts van België gemaakt van vuilniszakken of hebben de Rode Duivels allen een griepje onder de leden? Iedereen drijft van het zweet", was een van de vele reacties op X op de doorweekte Belgen.

België won met 2-0 van Roemenië en misschien kostte de wedstrijd de Belgen meer inspanning. Maar het verschil met de shirts van Roemenië was zo groot dat het toch ook wel een andere oorzaak moet hebben.

Bordeauxrood

Het zou aan de kleur van de shirts kunnen liggen. De tenues zijn gemaakt van bordeaux-blinkende stof en verder niet anders dan andere Adidas-shirts. Er worden sportfunctionele, ademende materialen gebruikt, die luchtcirculatie bevorderen. Opvallend is dat Aston Villa, dat in dezelfde kleur speelt, in het begin van het seizoen hetzelfde probleem had.

Vrouwen

De bordeauxrode shirts plakten van het zweet aan het lichaam van de Rode Duivels. “Mijn vrouw merkte dat ook al op”, aldus verdediger Wout Faes. "Ik zweet veel en dus zie je het snel. Bij Romelu (Lukaku, red.) was het niet normaal. Het is natuurlijk zomer en warmer dan bijvoorbeeld in maart toen we in Engeland en Ierland voetbalden."

"Een vrouwenploeg zou hier niet in moeten spelen", merkte een supporter op. De plakkerige shirts benadrukken elke vorm van het lichaam. "Ik heb niet de indruk dat de shirts van België ook maar voor 1% ademen dan wel waterafstotend zijn. Mijn hemel; wat een zeiknatte theedoeken", schreef ook iemand.

